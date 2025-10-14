Rinascita Campania: Giovani Talenti Ritorno a Casa

Rinascita Campana: Talento, Imprenditorialità e il Ritorno delle Nuove GenerazioniLa Campania si trova di fronte a una sfida cruciale: non solo trattenere i giovani talenti, ma anche invertire la tendenza della fuga di cervelli che da decenni impoverisce il Mezzogiorno.

Questa perdita non è meramente economica, ma incide profondamente sul capitale sociale, culturale e sull’identità stessa della regione.

Per lungo tempo, l’emigrazione giovanile è stata percepita come una necessità, un passaggio obbligato per ambire a opportunità di crescita professionale.

Oggi, questo paradigma è in profonda trasformazione.

Un cambiamento radicale è in atto, alimentato da una rinnovata consapevolezza del valore intrinseco del territorio e da un ecosistema in evoluzione che promuove la permanenza e il rientro dei professionisti.

Questo ecosistema si nutre di una sinergia virtuosa tra istituzioni accademiche, imprese innovative e centri di formazione d’eccellenza, come l’IPE Business School di Napoli, che ne costituisce un modello significativo.

I dati quantitativi testimoniano questa inversione di rotta.

Oltre il 60% degli alumni IPE, un bacino di circa 2500 professionisti, continuano a operare in Campania.

Annualmente, l’Istituto forma circa 200 nuovi talenti, e oltre 120 di questi scelgono di investire le proprie competenze nel tessuto economico locale.

Questo dato non è casuale, ma riflette una crescente apertura del mercato del lavoro campano, che riconosce il valore della formazione specialistica e della leadership.

La domanda di figure professionali qualificate supera l’offerta, come confermato da Andrea Iovene, Vice-Direttore Generale di IPE Business School, che evidenzia la costante ricezione di richieste da parte delle aziende, sia per profili entry-level che per posizioni manageriali.

Questa crescente richiesta sottolinea la necessità di formare professionisti capaci di rispondere alle sfide di un’economia sempre più competitiva e globalizzata.

Ma dietro i numeri, si celano storie umane, testimonianze di scelte consapevoli e di un rinnovato senso di appartenenza.

Ogni anno, un numero significativo di ex-alumni, maturati esperienze in realtà nazionali e internazionali, decidono di rientrare in Campania, attratti da opportunità professionali stimolanti e dalla possibilità di contribuire attivamente alla crescita del territorio.

Barbara Cammarota, dopo un’esperienza formativa e professionale a Milano presso L’Oréal, ha scelto di tornare a Napoli, dove oggi ricopre un ruolo chiave in Miamo, un’azienda leader nel settore della dermocosmesi.

“Ho realizzato che le opportunità di crescita professionale non erano esclusive di Milano, ma potevo trovarle qui, arricchite dalla qualità della vita, dal calore umano e dalla possibilità di lasciare un segno tangibile nella mia terra,” racconta.

Analogamente, Mariangela Botticella, ex consulente di EY Milano, ha deciso di rientrare in Campania per entrare a far parte della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.

“Il network dell’IPE mi ha fornito le connessioni e le opportunità necessarie per compiere questa scelta.

Oggi lavoro in una realtà solida e dinamica, profondamente radicata nel territorio,” afferma.

Queste storie esemplari testimoniano un fenomeno in consolidamento: la Campania sta ridefinendo la propria identità, non più percepita come un punto di partenza, ma come una destinazione desiderabile, un luogo dove costruire futuro, promuovere l’innovazione e rafforzare il senso di comunità.

La rinascita campana è un processo complesso, ma la combinazione di talento locale, spirito imprenditoriale e un’offerta formativa all’avanguardia ne fanno una storia di speranza e di opportunità per le nuove generazioni.

Il futuro del Mezzogiorno passa attraverso la capacità di attrarre e trattenere i propri talenti, trasformando la fuga di cervelli in un flusso di competenze e di idee che alimentino la crescita economica e sociale della regione.