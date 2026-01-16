Rinascita Urbana a Napoli: 10 Milioni per Crescita e Inclusione

Il Comune di Napoli implementa un ambizioso programma di intervento strategico, denominato “Rinascita Urbana e Inclusione”, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro.

Questa iniziativa non si configura come un mero sostegno economico, ma come un ecosistema di opportunità progettato per catalizzare la crescita economica, rafforzare il tessuto sociale e proiettare Napoli verso un futuro più competitivo e resiliente.

L’approccio metodologico si articola in tre pilastri fondamentali: stimolo all’imprenditorialità, potenziamento dell’economia sociale e promozione dell’innovazione digitale, con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze e promuovere una crescita equa e sostenibile.

La componente di sviluppo economico, alimentata da un finanziamento di 4 milioni di euro derivante dalla legge 266, mira a favorire la genesi di nuove imprese e start-up, con particolare attenzione a settori chiave per il rilancio del territorio.

Si tratta di un invito a imprenditori e innovatori a sviluppare progetti in ambiti come l’artigianato di eccellenza, la manifattura leggera specializzata, i servizi personalizzati e orientati alla persona, l’economia creativa come motore di sviluppo culturale e il commercio di prossimità come presidio di comunità.

Il supporto non si limita all’erogazione di risorse finanziarie, ma include l’attivazione di un “Incubatore Diffuso” che offrirà consulenza specialistica, assistenza nella redazione di business plan e facilitazione dell’accesso al credito, strumenti cruciali per la navigazione complessa dei bandi pubblici e privati.

Parallelamente, il progetto “Next” investe 4 milioni di euro nell’economia sociale e nel Terzo settore, riconoscendo il ruolo cruciale di queste realtà nella produzione di inclusione sociale e sviluppo locale.

Si tratta di un invito a cooperative sociali, fondazioni e associazioni a presentare progetti innovativi che rispondano a bisogni specifici del territorio, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro e crescita per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un focus significativo è dedicato al supporto alle famiglie, con l’avvio del Centro Polifunzionale a Ponticelli, finanziato da Anci.

Questa struttura offrirà servizi integrati di accoglienza, orientamento, formazione professionale e accompagnamento al lavoro, rivolti in particolare a giovani famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale, con un investimento superiore a 430.000 euro.

L’orizzonte futuro si proietta anche verso l’innovazione e la transizione digitale.

Attraverso il bando PN Metro+, sono destinati 780.000 euro a micro, piccole e medie imprese che presentino progetti orientati alla transizione ambientale e digitale, incentivando l’adozione di tecnologie sostenibili e l’incremento della competitività.

A completare questo articolato programma, la sesta edizione di “Vulcanicamente – Dal talento all’impresa” conferisce 575.000 euro di supporto alla nascita e al consolidamento di start-up innovative, attraverso percorsi di formazione mirata e incubazione intensiva, stimolando la creazione di nuove competenze e la diffusione di modelli di business all’avanguardia.

In sintesi, il Comune di Napoli si impegna a costruire un futuro urbano più equo, prospero e inclusivo, attraverso un investimento strategico nella crescita economica e sociale del territorio.