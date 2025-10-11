Ripartire Campania: Una sfida per il futuro della regione.

La Campania si trova a un bivio, un punto di svolta che impone una visione nuova, una ripartenza.

È con un profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza di una sfida complessa che ho accettato l’incarico di candidarmi a Presidente della Regione, un compito che mi è stato affidato non per ambizione personale, ma come risposta a un’esigenza sentita a livello nazionale.

Si tratta di un’eredità che mi invita a mettere in discussione le certezze consolidate, a superare le inerzie che frenano il potenziale inespresso di questa terra.

Il mio appello, sintetizzato nello slogan “Rialziamoci per tornare grandi”, non è un richiamo nostalgico al passato, né una presunzione di onnipotenza, bensì un invito all’azione, alla presa di coscienza del nostro valore e della possibilità di costruire un futuro migliore.

Durante la campagna elettorale manterrò la mia posizione di Vice Ministro degli Esteri, operando con la massima trasparenza e distanziandomi da ogni atto direttamente collegato al mio ufficio, in accordo con il Ministro Tajani.

L’impegno è volto a garantire l’integrità del processo democratico e a evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi.

Il programma che intendiamo realizzare non sarà opera esclusiva del mio staff, ma il risultato di un processo partecipativo, guidato da un comitato di coordinatori regionali e arricchito dalla mia personale visione.

Le priorità fondamentali saranno la riforma del sistema sanitario regionale, caratterizzata da una maggiore efficienza e accessibilità; il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile; la tutela dell’ambiente e la lotta contro l’emergenza climatica; e la creazione di opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.

La composizione della Giunta regionale, qualora fossimo chiamati a governare, sarà il frutto di un accordo tra le forze politiche che ci sosterranno.

Non prenderemo decisioni unilaterali, ma cercheremo di costruire un team coeso, competente e rappresentativo delle diverse sensibilità presenti nel centrodestra.

La politica e la competenza tecnica dovranno coesistere in un equilibrio dinamico, garantendo risposte concrete e soluzioni innovative ai problemi che affliggono la nostra regione.

Intensificheremo il dialogo con i corpi intermedi, ascoltando le istanze del mondo produttivo, delle associazioni di categoria e delle realtà sociali.

La mia ambizione è di innescare un vero e proprio cambiamento, un ribaltamento di prospettive che permetta alla Campania di riconquistare il ruolo che le spetta nel panorama nazionale.

Questa elezione assume un carattere peculiare, radicato nel territorio e nella vita quotidiana dei cittadini.

Eviteremo di caricare il voto di significati eccessivamente simbolici o ideologici.

La nostra attenzione sarà rivolta a misurare il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, individuando le criticità e proponendo soluzioni concrete.

Il rischio di un’elevata astensione è reale, come dimostrano i dati provenienti da altre regioni.

Questa è una sconfitta per tutti, un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sulla necessità di riconnettere i cittadini con la politica.

Spero che gli elettori delusi e disillusi decidano di esprimere la propria voce, anche attraverso il voto disgiunto, come segno di speranza e di fiducia nel futuro.

Non possiamo arrenderci alla rassegnazione, ma dobbiamo coltivare la speranza di una Campania migliore, più giusta, più prospera.