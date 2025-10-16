Riqualificazione Molo San Vincenzo: Napoli ritrova il mare

La Giunta comunale ha approvato il primo stralcio di un ambizioso piano di riqualificazione del Molo San Vincenzo, segnando una tappa cruciale nel tentativo di restituire alla città una porzione storica e strategicamente significativa del suo litorale.

L’intervento, frutto di un complesso e concertato processo di collaborazione tra diverse istituzioni, mira a trasformare il Molo in un nuovo punto di riferimento per l’intera area urbana, un luogo di aggregazione e fruizione del paesaggio marino.

Il progetto, con un investimento iniziale di 5.680.309,44 euro, si articola in diverse fasi, ciascuna mirata a valorizzare elementi specifici del sito.

Un elemento chiave è il recupero dell’eliporto, destinato a diventare una terrazza panoramica aperta al pubblico, offrendo una prospettiva inedita sul Golfo di Napoli.

Parallelamente, è previsto un intervento di restauro su un tratto significativo del muro borbonico, concepito come un progetto pilota per la successiva riqualificazione dell’intera muratura, subordinata all’ottenimento di ulteriori risorse finanziarie.

La data di inizio dei lavori, prevista per la fine dell’anno, è imminente.

Il cantiere, con una durata stimata di sei mesi, promette di offrire alla città uno scorcio privilegiato sul Golfo, testimoniando l’impegno dell’amministrazione a riconnettere Napoli con il suo mare, attraverso un programma più ampio di interventi di riqualificazione urbana.

Il percorso istituzionale che ha portato a questa approvazione è stato lungo e articolato, e ha visto il coinvolgimento di una vasta gamma di enti e ministeri.

Il progetto, denominato “Dal Parco Archeologico della linea 1 al Molo San Vincenzo: una passeggiata pubblica”, è stato formalmente inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli – Centro storico”, un accordo siglato con il coinvolgimento diretto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Interno (Prefettura di Napoli), la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Cultura, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.

P.

A.

Successivamente, il 22 luglio 2022, è stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli, il Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con la collaborazione tecnica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto il 28 luglio 2023, con la stipula di un contratto di concessione tra il Comune di Napoli e Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa.

Questa concessione, un evento di particolare significato, prevede un utilizzo “duale” della porzione di Molo San Vincenzo, destinata contemporaneamente alla Marina Militare e al Comune di Napoli.

Questa soluzione innovativa permetterà ai cittadini e ai turisti di accedere al Molo non solo in occasione di eventi specifici, ma in maniera continuativa e sistematica, aprendo nuove opportunità di fruizione del bene e favorendo un legame più stretto tra la città e la sua storia marittima.

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di uno spazio pubblico accessibile e vivibile, capace di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del Molo San Vincenzo e di rafforzare l’identità di Napoli come città di mare.