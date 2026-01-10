Ristrutturazione a Napoli Montesanto: Stazione Rinnovata entro 2026

Nell’ambito di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale volto a elevare la qualità del servizio ferroviario nella regione Campania, Rete Ferroviaria Italiana (parte del Gruppo Ferrovie dello Stato) ha annunciato l’avvio di un’opera di riscrittura profonda della stazione di Napoli Montesanto, nodo cruciale della linea metropolitana 2.

L’intervento, che interesserà l’arco temporale dal 25 gennaio al 24 aprile, si inserisce in una visione strategica che mira a modernizzare e rendere più efficienti le principali infrastrutture ferroviarie campane, con un focus particolare su accessibilità, sicurezza e sostenibilità ambientale.

La decisione di inibire temporaneamente la fermata di Napoli Montesanto al servizio passeggeri è funzionale a garantire la piena operatività dei cantieri e a permettere l’esecuzione di lavori complessi che altrimenti sarebbero impossibili in condizioni di esercizio ordinario.

I viaggiatori, durante questo periodo, sono invitati a pianificare il proprio percorso, avvalendosi delle stazioni limitrofe lungo la linea 2, ottimizzando così i tempi di percorrenza.

Il programma di interventi, che va ben oltre una semplice manutenzione ordinaria, prevede una revisione completa degli impianti verticali, con la sostituzione integrale delle scale mobili, considerate ormai obsolete e non più rispondenti alle moderne esigenze di trasporto.

Parallelamente, si procederà a un restyling significativo delle scale fisse, con l’introduzione di soluzioni progettuali innovative che favoriscano la fruibilità da parte di persone con mobilità ridotta e famiglie con bambini.

Questo aspetto si lega direttamente agli obiettivi di accessibilità universale promossi a livello nazionale ed europeo.

Il progetto di ammodernamento non si limita agli impianti verticali.

È infatti prevista una riqualificazione completa del fabbricato viaggiatori, con interventi di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni, al fine di creare un ambiente più accogliente, funzionale e rispondente alle moderne aspettative dei passeggeri.

L’obiettivo è quello di trasformare la stazione non solo in un punto di transito, ma anche in un luogo di riferimento per la comunità locale, valorizzando il patrimonio storico e architettonico del luogo.

Questa prima fase, definita come “reset funzionale” e la cui conclusione è prevista per il 2026, è finanziata attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), testimoniando l’importanza strategica del progetto per il rilancio dell’economia regionale.

L’investimento complessivo supera i 5 milioni di euro, a dimostrazione dell’impegno di RFI nel garantire un servizio ferroviario all’avanguardia e sostenibile.

Ulteriori informazioni dettagliate riguardo le modifiche alla circolazione sono disponibili tramite i canali di comunicazione di RFI, al fine di garantire una corretta informazione ai passeggeri e minimizzare eventuali disagi.

La stazione di Napoli Montesanto, una volta completati i lavori, rappresenterà un modello di efficienza, sicurezza e innovazione per l’intero sistema ferroviario italiano.