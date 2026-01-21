Rizzoli Ischia: un cantiere sfida le acque per nuova sanità

L’evoluzione del presidio ospedaliero Anna Rizzoli di Ischia si concretizza con un’operazione logistica di notevole portata, un’iniezione di risorse e know-how destinata a ridefinire il volto della sanità sull’isola.

La notte tra il 16 e il 17 gennaio ha segnato un punto di svolta, con un convoglio di venti mezzi di trasporto provenienti da Pozzuoli che hanno varcato le acque del Canale di Napoli, portando con sé un carico significativo di 190 metri cubi di calcestruzzo e 225 tonnellate di materiali essenziali per la nuova ala ospedaliera, un complesso di circa mille metri quadrati.

Ulteriori rifornimenti sono previsti a breve, preludio a un’operazione ancora più ampia nelle prossime settimane.

La ripresa dei lavori, dopo un periodo di sospensione, testimonia la resilienza del progetto e la capacità di superare ostacoli complessi.

La sospensione era derivata da una combinazione di fattori, tra cui la carenza di fornitori di calcestruzzo operanti direttamente sull’isola e le difficoltà intrinseche nei trasporti marittimi, un elemento cruciale per un’isola come Ischia.

La risoluzione di queste problematiche è il frutto di un’intensa attività di mediazione e coordinamento da parte dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha interagito attivamente con la Capitaneria di Porto, le compagnie di navigazione e le istituzioni locali e regionali.

Il risultato è tangibile: un team di circa quaranta persone ha lavorato incessantemente nel fine settimana per il getto del solaio, un passo fondamentale per la realizzazione della nuova struttura.

“Ogni intervento in un contesto insulare presenta sfide uniche,” afferma Monica Vanni, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord, evidenziando la complessità che affianca la realizzazione di opere pubbliche in un territorio frammentato e con risorse limitate.

La gestione di un cantiere, apparentemente ordinaria, può trasformarsi in una sfida ardua, superabile solo attraverso una collaborazione capillare e un approccio sinergico tra diversi attori.

L’immagine delle betoniere che sbarcano a Ischia non è solo un evento logistico, ma un potente simbolo della determinazione a mantenere e rafforzare un presidio sanitario fondamentale per la comunità isolana e per i numerosi visitatori che l’attraversano.

Investire nel Rizzoli significa, in ultima analisi, investire nel benessere e nella vitalità dell’intero territorio.

L’ampliamento dell’ospedale Anna Rizzoli, un progetto economicamente sostenuto da un finanziamento di 4,5 milioni di euro, si configura come una risposta concreta alle esigenze di una popolazione in crescita e con bisogni sanitari sempre più diversificati.

La nuova struttura ospiterà dieci ambulatori al piano terra, destinati a fornire servizi specialistici e ambulatoriali in diverse discipline mediche.

Ai piani superiori, saranno realizzati ventisette posti letto dedicati alla Cardiologia, per rispondere alla crescente domanda di servizi per le malattie cardiovascolari, e ventisette ulteriori posti letto per la Medicina Interna, un reparto cruciale per la gestione di patologie complesse e croniche.

Questo intervento non si limita a incrementare la capacità ricettiva dell’ospedale, ma mira a migliorare la qualità dell’assistenza, a ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici e a creare un ambiente più accogliente e funzionale per pazienti e personale sanitario.

L’evoluzione del Rizzoli rappresenta un segnale di speranza e un impegno concreto per il futuro della sanità ischitana.