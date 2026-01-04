Roccaraso: l’onda napoletana torna, tra web e sostenibilità.

L’eco di un’ondata di entusiasmo napoletano si ripropone sulle cime dell’Abruzzo, alimentata dal carisma digitale di Rita De Crescenzo.

L’influencer, figura chiave nell’esplosione mediatica di Roccaraso un anno fa, lancia una nuova sfida: un’invasione pacata e organizzata della località sciistica, un’operazione che va oltre il semplice divertimento e che solleva interrogativi sul turismo di massa, l’identità locale e le dinamiche tra il web e il territorio.

L’evento del passato, un’improvvisa “migrazione” digitale di circa duecento pullman provenienti da Napoli, aveva proiettato Roccaraso sotto i riflettori nazionali, generando immagini contrastanti: da un lato, la gioia di un territorio abruzzese animato da un’ondata di visitatori; dall’altro, la consapevolezza delle difficoltà logistiche e gestionali che un afflusso incontrollato può comportare.

L’immagine di un borgo montano, abituato a ritmi più tranquilli, catapultato in un contesto di vivacità inaspettata aveva catturato l’attenzione, ma anche evidenziato la necessità di una governance più attenta.

La nuova iniziativa di De Crescenzo, però, non è semplicemente una replica.

L’appello esplicito a un comportamento responsabile – “non buttate le carte a terra, non sporcate i bagni” – rivela una volontà di superare le criticità emerse precedentemente.

Si tratta di una richiesta di maturità, di consapevolezza che il divertimento non può prescindere dal rispetto dell’ambiente e della comunità locale.

L’influencer sembra voler trasformare un fenomeno mediatico in un’occasione di scambio culturale e di valorizzazione del territorio.

Le autorità, consapevoli della potenziale portata dell’evento, hanno predisposto un piano di contenimento, coordinato dalla Prefettura e in accordo con i sindaci di Roccaraso e Castel di Sangro.

L’introduzione del sistema di targhe alterne e la prenotazione obbligatoria sul sito del Comune mirano a regolare i flussi e a evitare un sovraccarico delle infrastrutture e dei servizi.

La limitazione dei pullman, rispetto all’anno precedente, suggerisce una lezione appresa: gestire l’entusiasmo è cruciale per garantire la sostenibilità dell’iniziativa.

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, sottolinea la continuità del piano già sperimentato con successo, ma con una maggiore attenzione alla programmazione.

Il buon afflusso registrato durante le festività natalizie, senza particolari problemi, testimonia la capacità del territorio di accogliere visitatori, purché si operi in un contesto di ordine e rispetto.

Questa nuova ondata di popolarità digitale solleva, in definitiva, un dibattito più ampio sulle dinamiche del turismo nell’era dei social media.

Come gestire l’impatto di un fenomeno generato da un video virale? Come conciliare l’esigenza di accogliere visitatori con la tutela dell’identità locale e la sostenibilità ambientale? La risposta, forse, risiede in un dialogo continuo tra il web e il territorio, tra gli influencer e le istituzioni, tra la viralità e la responsabilità.

L’Abruzzo, e in particolare Roccaraso, si trova ad affrontare questa sfida, con la speranza di trasformare un fenomeno mediatico in un’opportunità di crescita, nel segno del rispetto e della consapevolezza.