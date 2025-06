Rondinella segretario Fistel Cisl Campania: un nuovo inizio

L’VIII Congresso regionale della Fistel Cisl Campania, culminato ieri a Pozzuoli presso l’Hotel Gli Dei, ha segnato una fase cruciale per l’organizzazione sindacale, elegendo Gisberto Rondinella a Segretario Generale. L’evento, di rilevanza strategica dopo un periodo di commissariamento che ha richiesto un profondo ripensamento strutturale, rappresenta un punto di ripartenza per la Federazione, focalizzata sulla rigenerazione e la crescita in un contesto socio-economico in rapida evoluzione.L’insediamento di Rondinella, affiancato da Maria Rosaria Russo, Giuseppe Hasson, Francesco Scherillo e Giuseppe Di Marzo, non è semplicemente un cambio di vertice, ma l’espressione di una volontà di rinnovamento che investe l’intera organizzazione. La nomina giunge in un momento storico particolarmente complesso, segnato dall’eredità della pandemia globale – che ha esacerbato fragilità preesistenti nel settore dell’informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni – e dalle ripercussioni delle crisi geopolitiche internazionali.Nel suo discorso programmatico, Rondinella ha posto l’accento sull’importanza di un sindacato proattivo, capace di intercettare e interpretare le esigenze concrete dei lavoratori. Ha sottolineato la necessità di restituire ai lavoratori il ruolo di protagonisti nella definizione delle strategie sindacali, riconoscendo che la responsabilità di costruire il futuro del lavoro deve necessariamente riposare sulle loro esperienze e competenze dirette. L’analisi dei risultati ottenuti, frutto di un impegno spesso silenzioso e costante, ha evidenziato una crescita significativa degli iscritti e un superamento di criticità settoriali, testimoniando la resilienza e la capacità di adattamento della Fistel Cisl Campania.Il nuovo segretario ha inoltre affrontato le sfide poste dalla trasformazione digitale, dall’automazione e dalla precarietà lavorativa, sottolineando l’urgenza di promuovere modelli di sviluppo che coniughino innovazione tecnologica, tutela dei diritti dei lavoratori e sostenibilità ambientale. La richiesta di una continua evoluzione del sindacato si traduce in un invito all’adozione di approcci innovativi nella contrattazione collettiva, nella gestione delle relazioni industriali e nella promozione della formazione professionale.L’elezione di Rondinella si configura quindi come un atto fondativo di un nuovo percorso, improntato all’ascolto attivo, alla cooperazione e alla responsabilità condivisa. Un percorso che mira a rafforzare il ruolo della Fistel Cisl Campania come punto di riferimento per i lavoratori, garantendo loro diritti, opportunità e un futuro più equo e sostenibile in un mondo del lavoro sempre più complesso e in continua trasformazione. La leadership designata si impegna a tradurre in azioni concrete la visione di un sindacato inclusivo, capace di rispondere alle sfide del presente e di anticipare le opportunità del futuro, con un occhio di riguardo all’innovazione e alla promozione di un dialogo costruttivo con le parti sociali.