Sailing Castle Cup 2025: Vela, Business e Festa nel Golfo di Napoli

La Sailing Castle Cup 2025 si configura come un’esperienza unica nel panorama sportivo italiano, un evento che ambisce a fondere la passione per la vela con l’innovazione manageriale, la valorizzazione del territorio e un’atmosfera di festa popolare.

Organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Napoli, in sinergia con le sezioni di Ischia, Pozzuoli e Bacoli, l’Associazione For Human Community e i Circoli Nautici della Campania, la Cup si propone come un ponte tra il dinamismo del mondo aziendale e la tradizione marinara del Golfo di Napoli.

La manifestazione si articola in due percorsi distinti ma complementari: la Corporate Sailing e la Sport Experience, concepiti per attrarre pubblici diversi e amplificare l’impatto complessivo dell’evento.

La Corporate Sailing, dal 19 al 21 settembre, è un’immersione intensiva di tre giorni riservata a dirigenti di alto livello, un’opportunità per coniugare la crescita professionale con il benessere personale.

Attraverso sessioni formative a bordo e in aula, ispirate alla filosofia della vela come metafora della leadership, team building guidati da velisti professionisti e coach, e momenti di networking strategico, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze di gestione, rafforzare relazioni interpersonali e stimolare la creatività, il tutto immersi in un contesto di esclusiva eleganza e scoperta del territorio.

Cene di gala, pranzi conviviali e spettacoli musicali arricchiranno ulteriormente l’esperienza.

La Sport Experience, in programma il 20 settembre, apre le porte a tutti gli appassionati di vela, armatori, circoli nautici e velisti di ogni livello.

Si tratta di una regata accessibile ma competitiva, un’occasione per celebrare lo spirito di squadra, la passione per il mare e il piacere della sfida sportiva.

L’ormeggio gratuito, la premiazione in piazza, la cena collettiva con musica dal vivo e la festa finale creeranno un’atmosfera di accoglienza e condivisione.

Il percorso della regata, di circa 20 miglia nautiche, si svilupperà lungo la costa mozzafiato che circumnaviga le isole di Ischia e Procida, e il Golfo di Pozzuoli, offrendo ai partecipanti e agli spettatori scorci indimenticabili.

La partenza sarà data di fronte a Punta Molino, con una navigazione attenta alle condizioni meteo-marine per valutare la scelta del lato migliore per circumnavigare Procida, superare la suggestiva secca del Torrione, navigare nel Golfo di Pozzuoli e raggiungere le acque di Casamicciola Terme.

La Sailing Castle Cup 2025 è il coronamento della Blue Green Week, un’iniziativa che mira a consolidarsi, entro il 2027, come un punto di riferimento nazionale per il Sud Italia, in un anno cruciale come quello in cui Napoli ospiterà l’America’s Cup.

Michele Sorrenti, Presidente della Lega Navale di Napoli, sottolinea come il Golfo di Napoli si confermi una delle destinazioni veliche più iconiche al mondo, grazie alla combinazione di paesaggi unici, condizioni di navigazione ideali e infrastrutture all’avanguardia.

La Lega Navale, con il suo impegno costante nella promozione della vela, si fa portavoce di un evento che celebra l’identità culturale e marittima italiana, un’occasione per trasmettere valori fondamentali come l’umiltà, il rispetto per l’ambiente, la collaborazione, la capacità di risolvere problemi, la resilienza e la disciplina, affinando il senso di responsabilità e il piacere di condividere un’esperienza indimenticabile.