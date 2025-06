Salerno, arrestati per sparatorie: la violenza scuote il Matierno

L’attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Salerno ha portato all’arresto di Alfonso Irno e Giuseppe Pietrofesa, due figure indagate con accuse di gravità che gettano luce su una spirale di violenza e intimidazione che ha colpito il quartiere Matierno. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse su disposizione del procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, delineano un quadro di conflitti e sparatorie che hanno destabilizzato la tranquillità della comunità locale.Giuseppe Pietrofesa è accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di armi e munizioni, in riferimento a un episodio avvenuto il 15 settembre 2023. Secondo le indagini, al termine di una disputa, Pietrofesa avrebbe fatto fuoco contro Irno, infliggendogli ferite gravi. L’episodio non si configura come un evento isolato, ma emerge come parte di una dinamica più ampia di tensioni e contrasti che hanno coinvolto i due individui.Alfonso Irno, a sua volta, è indagato per detenzione illegale di armi e munizioni e per il ruolo in una sparatoria verificatasi il 1° febbraio 2024. In quest’ultimo episodio, a rimanere ferito è stato il titolare di un bar del quartiere, evidenziando l’escalation della violenza e l’estensione dei suoi effetti sulla popolazione civile. La gravità della situazione è stata talmente rilevante da meritare un riferimento specifico nella “Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento” riguardante le attività svolte dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nel primo e secondo semestre del 2024, nel capitolo dedicato agli “atti intimidatori a Salerno”. Questo inserimento sottolinea la percezione di un problema di sicurezza pubblica particolarmente sentito dalle autorità nazionali.Le indagini in corso mirano a ricostruire i motivi alla base di questi atti di violenza, a far luce sulle possibili connessioni tra gli episodi e a individuare eventuali complici o mandanti. L’azione della magistratura e delle forze dell’ordine rappresenta un tentativo di porre fine a questa spirale di intimidazione e di garantire la sicurezza dei cittadini, con l’obiettivo di ripristinare un clima di legalità e di pacifica convivenza nel quartiere Matierno e in tutta la città di Salerno. L’incidenza di questi eventi sulla percezione di sicurezza e sulla vita della comunità locale pone interrogativi urgenti sulla necessità di strategie di prevenzione e di contrasto alla criminalità sempre più efficaci e mirate.