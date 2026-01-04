Salerno: Protesta per la spiaggia, Giù le mani!

La rivendicazione per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio ha animato questa mattina l’arenile di via Ligea a Salerno, con una vibrante mobilitazione che ha visto contrapporsi associazioni ambientaliste, amministrazioni locali e un’ampia rappresentanza di cittadini.

Il grido “Giù le mani dalla spiaggia” ha fatto da eco a una protesta che si preannuncia intensa e prolungata.

Enzo Ragone, voce portante dell’iniziativa, ha articolato le ragioni profonde della contestazione: l’ampliamento del porto commerciale rappresenta un’aggressione all’ultima sacca di spiaggia libera rimasta nella zona ovest della città, un bene comune irrinunciabile per la comunità.

Salerno ha già sopportato un peso considerevole in termini di traffico, inquinamento atmosferico e acustico generato dall’attività portuale, e l’ulteriore espansione, giustificata con la creazione di cosiddette “Autostrade del Mare”, si configura come un aggravio insostenibile.

Il progetto, che prevede l’allungamento delle banchine di Ponente e l’estensione dei moli sia di sopraflutto che di sottoflutto, solleva preoccupazioni di portata ben più ampia, estendendosi alla Costiera Amalfitana, sito patrimonio dell’UNESCO.

La presenza di una delegazione dei Comuni costieri, guidata dal vice sindaco di Cetara, Francesco Pappalardo, dai sindaci di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e di Minori, Andrea Reale, testimonia l’allarme condiviso a livello locale.

Le loro opposizioni si concentrano sulla potenziale alterazione dell’imboccatura portuale, che costringerebbe le navi a navigare più a ridosso della costa, mettendo a rischio l’attrattiva turistica di un territorio fragile e prezioso.

L’ampliamento, oltre ai rischi ambientali immediati – erosione costiera, impatto sulla flora e fauna marine, aumento dell’inquinamento – pone interrogativi cruciali sulla reale sostenibilità economica del progetto.

Le cosiddette “Autostrade del Mare” si rivelano spesso un’illusione di sviluppo, incapaci di generare benefici tangibili per le comunità locali e le maestranze portuali, mentre i costi ambientali e sociali si rivelano pesanti e irreversibili.

La manifestazione di oggi rappresenta l’atto di avvio di un processo partecipativo più ampio, che culminerà in una petizione popolare volta a raccogliere consensi e a sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’obiettivo è quello di promuovere un modello di sviluppo portuale che concili le esigenze economiche con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, promuovendo un turismo sostenibile e valorizzando le risorse locali in modo responsabile e lungimirante.

La battaglia per la spiaggia di Ligea si configura dunque come una sfida più ampia, una rivendicazione di un futuro più verde e giusto per Salerno e per l’intera Costiera Amalfitana.