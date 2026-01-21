Salerno: Scoperti ladri in roulotte, indagini in corso

A Salerno, le forze dell’ordine hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di due individui, un uomo di 33 anni e una donna di 35, in seguito a un’attività di controllo mirata in un contesto di crescente allarme per furti e atti vandalici nel quartiere Mariconda.

L’intervento, condotto da personale specializzato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ha portato all’identificazione dei due soggetti all’interno di un’abitazione mobile, una roulotte, sospettata di essere frutto di illecita provenienza.

L’ispezione all’interno della roulotte ha rivelato un significativo quantitativo di materiale rubato, specificamente rubinetteria, presumibilmente asportata durante la notte precedente dal portabagagli di un’autovettura parcheggiata nella stessa area.

La scoperta, unita alla denuncia presentata dalla legittima proprietaria del veicolo danneggiato, ha permesso di restituire la merce recuperata.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere come i due individui, entrambi gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, fossero probabilmente coinvolti in un’attività volta a sfruttare la vulnerabilità del quartiere, caratterizzato in questi ultimi tempi da un incremento di furti e atti vandalici ai danni di autovetture.

La denuncia per ricettazione, relativa sia alla roulotte che al materiale rubato, rappresenta un passo importante nell’attività di contrasto alla criminalità che affligge il territorio.

La Questura di Salerno ha annunciato l’avvio di ulteriori accertamenti, volti a ricostruire la rete di relazioni che potrebbero essere coinvolte in questi episodi e a individuare eventuali complici.

L’obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire ulteriori atti di depredazione, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e intensificando i controlli sul territorio.

L’indagine è in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.