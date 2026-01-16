Salerno, terremoto istituzionale: Napoli si dimette, De Luca rientra?

Il quadro istituzionale di Salerno si prepara a una profonda transizione, segnata dalle imminenti dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli.

La decisione, comunicata formalmente agli assessori durante la riunione di giunta, preludeva a una successiva protocollazione e a un ultimo atto formale durante la presidenza del Consiglio Provinciale, dove Napoli, in contemporanea alla sua carica di primo cittadino, conferirà deleghe ai nuovi consiglieri eletti.

L’efficacia delle dimissioni, tuttavia, sarà differita di venti giorni, periodo transitorio durante il quale il Comune dovrà affrontare un commissariamento, una gestione emergenziale che si protrarrà, con alta probabilità, fino all’arrivo della primavera e alla successiva elezione.

La Provincia, in attesa di una soluzione istituzionale definitiva, sarà temporaneamente affidata al vice presidente Giovanni Guzzo, figura già esperta in questo ruolo, avendo ricoperto la reggenza in passato durante le complesse vicende giudiziarie che coinvolsero il predecessore, Franco Alfieri.

Questa passaggio di consegne sottolinea la delicatezza del momento e la necessità di garantire la continuità amministrativa.

L’indebita urgenza delle dimissioni e l’incertezza che ne deriva stanno alimentando fermenti politici e speculazioni.

Tra le voci che circolano insistentemente negli ambienti più informati, emerge con forza la possibilità di un ritorno in campo di Vincenzo De Luca, figura di spicco della politica salernitana.

La sua potenziale candidatura a sindaco riaccenderebbe una competizione elettorale di grande interesse, proiettando Salerno al centro dell’attenzione regionale e nazionale.

Questa prospettiva, lungi dall’essere un mero rumor politico, suggerisce un quadro di profondo rinnovamento e di possibili riallineamenti interni, con implicazioni significative per il futuro amministrativo e politico della città.

L’emergere di De Luca rappresenta un fattore destabilizzante, in grado di modificare le dinamiche attuali e di aprire scenari inediti, al di là dell’apparente transizione ordinata imposta dalle dimissioni del sindaco uscente.