SalernoLetteratura: Riflessioni, Resistenza e Celebrazione della Parola

SalernoLetteratura: Un Anno di Riflessione e Contaminazione CulturaleLa tredicesima edizione di SalernoLetteratura, dal 14 al 21 giugno, si configura come un’occasione cruciale di dialogo intellettuale e artistico, inaugurata da una scelta di grande impatto: la prolusione di Melania G. Mazzucco. L’evento, curato da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la sezione dedicata ai ragazzi, e sostenuto dall’associazione Duna di Sale, pone al centro un tema pregnante: “In faccia ai maligni e ai superbi”.Questa scelta non è casuale, ma riflette un momento storico caratterizzato da crescenti derive autoritarie e un pericoloso smarrimento dei valori democratici. Il verso di Donna Cannone, eroe ribelle che sfida il potere, si eleva a simbolo di resistenza contro chi ambisce a dominare con la forza e l’arroganza. L’eco della *hybris* greca, la tracotanza punita dagli dei, risuona come monito.Tuttavia, SalernoLetteratura non si limita a denunciare: è un laboratorio di pensiero, consapevole che la letteratura, pur non potendo da sola trasformare la realtà, rappresenta una potente arma di critica e di resistenza. La persecuzione degli scrittori e dei giornalisti in molte parti del mondo è la conferma tangibile del potere destabilizzante della parola.Un’attenzione particolare è dedicata all’eredità dei grandi autori, attraverso gli “Omaggi”, una sezione pensata per celebrare figure seminali della letteratura mondiale, da Thomas Mann a Francis Scott Fitzgerald, attraverso l’intreccio tra analisi critica e interpretazione performativa. Quest’anno, il festival pone il lettore al centro dell’esperienza, invitandolo a condividere storie, passioni e preferenze, trasformando l’uditorio in un palcoscenico di voci e testimonianze. Questa volontà di coinvolgimento, nata sotto la direzione artistica di Francesco Durante, è il frutto di un approccio che valorizza l’ascolto e il dialogo.La sezione dedicata ai ragazzi e alle ragazze si estende a tutte le età, affrontando temi di stringente attualità, dall’ambiente alla complessa gestione delle emozioni, con la partecipazione di autori affermati come Andrea Valente e nuove promesse come Flavio Soriga. Accanto alle letture ad alta voce per i più piccoli, si prevede un ciclo di incontri dedicati ai genitori, per riflettere sul valore pedagogico della lettura. Per i giovani adulti, sono previsti spazi di confronto sulle sfide emotive e sociali, con la presenza di autrici come Zuzanna Beatrice Sciarrillo.Il programma si arricchisce con la Summer School di Scrittura Creativa e quella di Giornalismo Culturale, il laboratorio audiovisivo Tempo Video e spettacoli che spaziano dall’antica Grecia a Jane Austen, coinvolgendo attivamente i giovani in un percorso di scoperta e scambio intergenerazionale.La direttrice organizzativa Ines Mainieri sottolinea l’importanza delle collaborazioni con università, istituti di cultura stranieri e altre realtà culturali, che permettono di arricchire il programma con la presenza di autori internazionali di spicco. La convenzione con l’Università degli studi di Salerno, attraverso Dipsum e Dispac, testimonia l’impegno condiviso per la promozione della cultura e della ricerca. SalernoLetteratura si conferma così un evento imprescindibile per gli appassionati di letteratura, un luogo di incontro, di riflessione e di celebrazione della parola, un faro culturale che illumina il territorio e oltre.