Salute in Movimento: Sport, Danza e Prevenzione per il Benessere.

Il movimento, in tutte le sue forme, emerge come un pilastro imprescindibile per il benessere olistico dell’individuo e della comunità, un concetto centrale al cuore dell’evento “Salute in Movimento: prevenzione e sicurezza tra sport e danza”.

L’appuntamento, organizzato da Danza è Salute di ValoreDANZA©, si terrà il 27 settembre presso il Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore, rappresentando un punto di incontro cruciale per medici, professionisti sanitari, maestri di danza, allenatori e operatori sportivi.

L’iniziativa si colloca all’interno de “Il Villaggio della Prevenzione”, un progetto più ampio promosso da AILMAG e una rete di associazioni locali, che per due giorni offrirà al pubblico screening gratuiti, attività sportive coinvolgenti, sessioni informative e campagne di sensibilizzazione mirate.

Questo ecosistema di prevenzione, aperto e accessibile, mira a disinnescare modelli comportamentali sedentari e a promuovere attivamente uno stile di vita attivo e consapevole.

Al di là della mera esposizione di teorie, il convegno ambisce a stimolare un dibattito costruttivo e a generare sinergie concrete.

A questo proposito, il contributo di Ci Vuole Marketing, Società Benefit, si rivela fondamentale.

Oltre al supporto logistico, l’azienda intende premiare le aziende locali che si distinguono per il loro impegno nella sostenibilità, attraverso un riconoscimento speciale derivante da una mappatura dedicata.

Questo gesto simbolico non solo valorizza l’impegno delle imprese virtuose, ma funge da incentivo per un cambiamento sistemico verso pratiche più responsabili e attente all’ambiente e al benessere sociale.

“Il nostro intento,” afferma Carmela Villani, CEO di Ci Vuole Marketing, “è trascendere la visione tradizionale di danza e sport come semplici discipline o passatempi.

Vogliamo dimostrare la loro potenza intrinseca come strumenti di prevenzione primaria e di cura.

In quanto Società Benefit, ci sentiamo investiti di una responsabilità: coltivare una cultura della sostenibilità e sostenere attivamente le aziende che incarnano questi valori.

“Il Villaggio della Prevenzione” crea un contesto ideale per favorire il dialogo tra cittadini, professionisti e imprese, disseminando una nuova consapevolezza sul valore del movimento e dell’impegno sociale.

“L’evento si configura quindi come una piattaforma multidisciplinare, capace di unire competenze diverse – danza, sport, medicina, imprenditoria – attorno a un obiettivo comune: elevare la salute e il benessere come valori cardine della comunità, incentivando un approccio proattivo alla prevenzione e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, equo e attento alle esigenze di ogni individuo.

La sinergia tra questi mondi, spesso percepiti come distanti, rappresenta una risorsa preziosa per costruire un futuro più sano, resiliente e prospero per tutti.