Salvatore Giordano: la famiglia chiede al sindaco per la giustizia.

La tragica vicenda di Salvatore Giordano, il quattordicenne strappato alla vita a seguito di un crollo dalla Galleria Umberto I di Napoli, continua a generare dolore e a sollevare interrogativi cruciali sulla sicurezza urbana e la responsabilità delle istituzioni.

La famiglia, rappresentata dall’avvocato Sergio Pisani, ha formalmente richiesto una sospensione temporanea delle trattative in corso per la definizione del risarcimento danni, un atto volto a garantire la presenza e l’intervento diretto del sindaco Gaetano Manfredi.

La richiesta non è un semplice rinvio burocratico, ma un’istanza profondamente radicata nel gesto umano e nell’impegno politico assunto in precedenza.

Nel luglio precedente, il sindaco aveva incontrato i genitori di Salvatore, manifestando una ferma volontà di concludere la complessa procedura risarcitoria entro il mese di settembre.

Questa promessa, intrisa di empatia e consapevolezza del peso emotivo della perdita, rende imprescindibile, a loro avviso, la partecipazione personale del primo cittadino in questa fase delicata.

Ripercorrendo gli eventi, il 5 luglio 2014 Salvatore, insieme ad alcuni amici, si trovava in via Toledo, una delle arterie principali del centro storico napoletano, quando un frammento di fregio, originario della maestosa Galleria Umberto I, si è improvvisamente staccato dalla facciata, precipitando e colpendo il giovane alla testa.

La gravità delle ferite ha reso immediatamente necessario il trasporto d’urgenza in ospedale, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, Salvatore è deceduto quattro giorni dopo.

L’incidente ha acceso un dibattito acceso sulla gestione della sicurezza degli edifici storici, mettendo in luce la necessità di controlli più rigorosi e di una manutenzione preventiva più efficace.

La Galleria Umberto I, icona architettonica e punto di riferimento per la città, si trova ad affrontare una seria riflessione sul suo ruolo e sulla sua responsabilità nei confronti della comunità.

La richiesta della famiglia Giordano non si limita a una questione meramente risarcitoria; si tratta di un appello alla giustizia, alla trasparenza e alla necessità di una profonda riflessione collettiva sulla sicurezza urbana e sulla tutela del patrimonio storico-culturale.

La presenza del sindaco Manfredi, in questo momento cruciale, rappresenta un segno tangibile di impegno e di volontà di affrontare le criticità emerse e di garantire che simili tragedie non si ripetano.

La vicenda di Salvatore, purtroppo, rimane un monito severo e una chiamata all’azione per l’intera città.