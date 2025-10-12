San Giorgio a Teduccio: Carabinieri blindano la zona, arresti e controlli

Un’ondata di attività criminale, svelata da un’operazione di controllo ad alta intensità condotta dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale, ha scosso la tranquilla periferia di San Giorgio a Teduccio, Napoli.

L’episodio iniziale, che ha dato il via a una serie di interventi mirati, ha visto un individuo di 29 anni tentare un furto all’interno di un istituto scolastico gestito da una comunità religiosa.

L’inattesa reazione delle suore, le cui grida hanno interrotto il piano del malintenzionato, lo hanno costretto a una precipitosa fuga attraverso la stessa finestra che aveva utilizzato per l’intrusione, mentre chiamavano immediatamente le forze dell’ordine.

L’efficacia delle telecamere di sorveglianza, un elemento cruciale nella prevenzione e nella repressione dei reati, ha permesso ai Carabinieri di identificare rapidamente il 29enne, il quale è stato successivamente denunciato per tentato furto e danneggiamento.

Questo successo iniziale ha rafforzato la determinazione dei militari dell’Arma, che hanno intensificato i controlli nella zona, dando vita a una vera e propria operazione a 360 gradi.

L’attività di controllo non si è limitata all’identificazione e alla denuncia del ladro, ma si è estesa alla repressione di altri reati.

In un supermercato della zona, un 27enne è stato sorpreso a sottrarre merce per un valore complessivo di 250 euro, venendo prontamente assicurato alla giustizia.

Un altro intervento significativo ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 25 e 22 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

La loro attività veniva portata avanti in modo audace, culminata in un rocambolesco tentativo di eludere un posto di blocco, fallito grazie all’abilità e alla prontezza dei Carabinieri.

L’operazione non solo ha colpito i trafficanti e i ladri, ma ha anche avuto un impatto sulla problematica della tossicodipendenza.

Quattro giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura per l’avvio di percorsi di recupero e riabilitazione, mentre un numero considerevole di sanzioni amministrative, pari a 27, è stato comminato per violazioni del codice della strada, in particolare legate alla guida senza casco o senza patente.

Questa intensa attività di controllo, volta a ristabilire la legalità e a tutelare la sicurezza dei cittadini, testimonia l’impegno costante dei Carabinieri di Poggioreale nella lotta alla criminalità e nella promozione di un ambiente più sicuro e vivibile per la comunità di San Giorgio a Teduccio.

L’operazione, che ha coinvolto diverse tipologie di reato, sottolinea la necessità di un approccio integrato e coordinato per affrontare le sfide poste dalla criminalità organizzata e dalla microcriminalità.