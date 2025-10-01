San Giovanni Bosco: inaugurata la nuova MEU, sollievo per i Pronto Soccorso

L’ospedale San Giovanni Bosco, fulcro strategico della ASL Napoli 1 Centro, ha inaugurato oggi la sua Unità Operativa Complessa di Medicina Emergenza Urgenza (MEU), un intervento significativo volto a rimodulare e ottimizzare l’erogazione dei servizi sanitari di emergenza nel territorio.

La nuova struttura, guidata dalla Dott.ssa Lucia Morelli, si configura come un elemento chiave per alleggerire la pressione che grava sugli altri punti di accesso alle cure urgenti – l’Ospedale del Mare, il Pellegrini e il San Paolo – luoghi spesso al collasso a causa dell’elevato afflusso di pazienti.

L’attivazione della MEU non è semplicemente un’apertura di un reparto, ma un atto di riorganizzazione del sistema di soccorso, con l’accoglienza immediata di cinque pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere già questa mattina, a testimonianza dell’impatto immediato.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di riprogettazione dell’assistenza emergenza-urgenza, mirato a garantire una risposta più rapida ed efficiente alle necessità dei cittadini.

“L’apertura di questa Unità Operativa rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della qualità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di attesa per i pazienti,” ha dichiarato la Direttrice Sanitaria, Maria Corvino, sottolineando come la decongestione dei Pronto Soccorso esistenti permetta al personale sanitario di operare in condizioni più favorevoli, massimizzando la loro professionalità e capacità di cura.

La nuova struttura non solo allevia la pressione sui reparti, ma offre anche un ambiente più adatto all’espressione del meglio che la medicina può offrire.

Il Direttore Generale, Gaetano Gubitosa, ha enfatizzato come l’attivazione della MEU segni il raggiungimento di un obiettivo primario, preludio a ulteriori sviluppi.

“Questa è una tappa importante nel nostro percorso di miglioramento continuo,” ha affermato, anticipando l’impegno a rafforzare ulteriormente l’offerta sanitaria attraverso un piano di reclutamento di nuovo personale, con l’obiettivo di rendere operativa, nelle prossime settimane, anche il Pronto Soccorso.

La creazione di un team dedicato e specializzato rappresenta un investimento strategico per il futuro.

La Direzione Sanitaria esprime profonda gratitudine a tutto il personale, dai dirigenti ai collaboratori di comparto, per il loro impegno e la loro collaborazione che hanno reso possibile questo successo.

La MEU San Giovanni Bosco non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo della volontà dell’Azienda Sanitaria di promuovere un modello di assistenza proattivo, incentrato sulla centralità del paziente e sulla costante ricerca di innovazione e perfezionamento dei servizi offerti, con l’ambizione di affermare un ruolo di leadership nell’eccellenza della cura.