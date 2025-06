San Mauro Cilento: Ordinanza contro i mozziconi, un litorale più pulito

Il Comune di San Mauro Cilento ha varato un’ordinanza sinergica con un progetto di tutela ambientale più ampio, rispondendo a una crescente necessità di preservare la delicatezza del suo litorale. L’iniziativa, che si estende a spiagge libere, stabilimenti balneari e acque adiacenti alla costa, si focalizza sulla drastica riduzione dell’inquinamento derivante dagli scarti di tabacco, in particolare mozziconi di sigarette e filtri, un problema spesso sottovalutato ma dalle conseguenze ambientali significative.Il fenomeno dell’abbandono di mozziconi rappresenta una forma di inquinamento micro-plastico pervasivo, spesso trascurato rispetto a problematiche più evidenti. Questi detriti, composti da materiali sintetici non biodegradabili, impiegano anni, se non decenni, per degradarsi, rilasciando sostanze chimiche nocive che contaminano l’ambiente marino. I filtri di sigaretta agiscono come spugne, assorbendo metalli pesanti e altre tossine presenti nell’acqua, che poi entrano nella catena alimentare con effetti devastanti per la fauna ittica e l’intero ecosistema costiero.L’ordinanza non si limita a proibire l’abbandono arbitrario, ma promuove un cambiamento culturale e comportamentale. Si invita i gestori delle attività commerciali e balneari a integrare posacenere adeguati e ben segnalati, trasformando la loro installazione in un gesto di responsabilità sociale e un’opportunità per sensibilizzare i clienti. La presenza di questi contenitori facilita lo smaltimento corretto e, contemporaneamente, funge da monito visibile contro comportamenti incivili.Il piano di tutela ambientale di San Mauro Cilento guarda al futuro, consapevole che la sostenibilità turistica e la salvaguardia del patrimonio naturale sono strettamente interconnesse. L’azione amministrativa si propone di educare residenti, visitatori e operatori del settore, instillando un più profondo senso civico e una maggiore responsabilità ambientale. Si mira a creare un modello virtuoso in cui la cura del paesaggio diventa un valore condiviso, promuovendo un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, che contribuisca alla valorizzazione del territorio e al benessere della comunità. La misura rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un futuro più sostenibile per San Mauro Cilento, un esempio per altre comunità costiere che desiderano proteggere la bellezza e la fragilità del proprio litorale.