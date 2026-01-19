Sanità, agguato a due giovani: indagini sui video di sorveglianza.

Un’indagine complessa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si concentra sull’analisi meticolosa dei flussi video provenienti da sistemi di videosorveglianza nella zona della Sanità, a Napoli, nel tentativo di identificare i responsabili di un violento episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

L’accaduto ha visto due giovani, di 19 e 20 anni, oggetto di un’agguato armato in vico Lammari, un’area connotata da una storia di conflitti e dinamiche criminali radicate.

Pasquale Pillo, il ragazzo di 19 anni, versa nelle più gravi condizioni, avendo ricevuto ferite al torace che lo hanno reso necessario il ricovero in regime di massima urgenza presso l’ospedale Vecchio Pellegrini.

La gravità delle lesioni ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni rimangono sotto stretta osservazione.

Accanto a lui, Antonio Martusciello, 20enne, ha riportato una ferita lieve ad un braccio, apparentemente secondaria rispetto alla violenza inferta a Pillo.

La Polizia Scientifica ha eseguito rilievi approfonditi sul luogo dell’aggressione, rilevando la presenza di numerosi bossoli e segni di proiettili che suggeriscono un’esecuzione pianificata e di notevole intensità.

Il perimetro è stato esteso all’analisi di danni collaterali, con diverse autovetture in sosta che hanno subito lesioni da proiettile, elemento che indica una mancanza di discernimento e di controllo durante l’esecuzione dell’azione.

Al momento, le ipotesi investigative si concentrano su uno scontro tra gruppi criminali rivali, una dinamica purtroppo ricorrente in aree come la Sanità, dove la competizione per il controllo del territorio e delle attività illecite alimenta una spirale di violenza.

Tuttavia, gli inquirenti non escludono altre piste, come possibili vendette personali o regolamenti di conti interni a organizzazioni criminali.

L’indagine si propone di ricostruire non solo l’identità degli aggressori, ma anche di comprendere le motivazioni alla base di un evento che ripropone alla città il problema della criminalità organizzata e della sua capacità di compromettere la sicurezza dei cittadini.

La complessità dell’indagine risiede nella necessità di districare le numerose connessioni e i codici di omertà che spesso avvolgono tali eventi, richiedendo un impegno costante e una collaborazione attiva da parte della comunità locale per fare luce sulla verità e garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni.