Sanità Campania: Fico traccia la linea, etica e merito al primo posto.

La recente visita del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, all’ospedale Cardarelli di Napoli ha segnato un’occasione per riaffermare principi fondamentali che dovrebbero guidare l’agire della politica nel delicato ambito della sanità pubblica.

L’affermazione centrale, che risuona come un monito e una promessa, è quella di una netta separazione tra politica e medicina, un confine invalicabile per garantire l’efficacia e l’imparzialità del servizio sanitario.

La sanità, per sua natura, si focalizza sulla cura del singolo individuo, sulla sua dignità e sul suo benessere.

Intraversare questo percorso con logiche di partito, di appartenenza ideologica o di ricerca di consensi elettorali significa svilire questo sacro patto tra medico e paziente e compromettere la qualità dell’assistenza.

La politica, con le sue dinamiche di potere e le sue necessità di rappresentanza, ha un suo ruolo cruciale, ma questo ruolo deve rimanere esterno, di supporto, di indirizzo strategico, non di interferenza diretta nella gestione clinica e nella definizione dei percorsi di carriera.

Il principio del merito, ribadito con forza dal Presidente Fico, rappresenta il cardine di un sistema sanitario efficiente ed equo.

L’accesso a ruoli di responsabilità, la progressione professionale, la valorizzazione delle competenze devono essere guidate esclusivamente da criteri oggettivi, basati su risultati, esperienza, formazione e capacità dimostrate.

Superare le logiche del “chi vota qualcuno” significa premiare l’eccellenza, incentivare la ricerca dell’innovazione e garantire che le risorse siano destinate a chi è realmente in grado di utilizzarle al meglio per il beneficio dei pazienti.

L’impegno a lavorare “nel modo più etico possibile” riflette una consapevolezza profonda delle sfide che attendono il sistema sanitario regionale.

Dietro questa frase si cela un riconoscimento dei passati errori, delle distorsioni che hanno minato la fiducia dei cittadini e delle risorse che ancora devono essere mobilitate per affrontare le disuguaglianze territoriali e le esigenze emergenti di una popolazione che invecchia e che richiede cure sempre più specialistiche.

La “lunga strada da fare” è costellata di ostacoli: la carenza di personale medico e infermieristico, l’obsolescenza delle infrastrutture, la necessità di digitalizzare i processi e di promuovere l’integrazione tra ospedale e territorio.

Ma è anche un percorso ricco di opportunità: la possibilità di sperimentare nuovi modelli di assistenza, di investire nella prevenzione, di favorire la collaborazione tra professionisti sanitari e di coinvolgere attivamente i pazienti nella gestione della propria salute.

La visione del Presidente Fico, dunque, non si limita a una dichiarazione di intenti, ma si proietta verso un futuro in cui la sanità pubblica campana possa ritrovare la sua vocazione originaria: quella di essere un luogo di cura, di speranza e di equità, al servizio di ogni cittadino, indipendentemente dalla sua appartenenza politica o dalla sua condizione sociale.

Un futuro costruito sull’etica, sul merito e sulla trasparenza.