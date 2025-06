Sanità Italiana: Riorientare il Sistema per un Futuro Più Sano

Riorientare il Sistema Sanitario Nazionale: Un Investimento nel Futuro della Salute degli Italiani(di Manuela Correra)Il Servizio Sanitario Nazionale si trova ad affrontare sfide demografiche ed economiche pressanti. L’invecchiamento progressivo della popolazione, unito alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, mette a dura prova la sostenibilità del sistema. La risposta strategica non risiede nell’aggiustamento marginale di un modello reattivo, ma in una radicale trasformazione verso un approccio proattivo, incentrato sulla prevenzione.Gli Stati Generali della Prevenzione, recentemente conclusi a Napoli, hanno segnato un punto di svolta in questa direzione. L’iniziativa, pur non esente da polemiche, ha visto il pieno sostegno del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’annuncio di un incremento dei finanziamenti dedicati alla prevenzione. Un elemento cruciale è la creazione di un Portale Nazionale della Prevenzione, un hub digitale destinato a fornire informazioni e servizi a cittadini e professionisti sanitari.Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quest’ultima con un messaggio video, hanno sottolineato l’importanza strategica di questo investimento. Si tratta di un vero e proprio “farmaco” per la salute pubblica, capace di prolungare la vita e migliorarne la qualità. La scelta di Napoli come sede dell’evento non è casuale, ma parte di una più ampia strategia volta a ridurre le disparità territoriali e a modernizzare il Servizio Sanitario Nazionale.Attualmente, meno del 10% delle risorse del fondo sanitario è destinato alla prevenzione, una cifra insufficiente per affrontare le sfide attuali. L’obiettivo è di portarla all’8%, in linea con le nuove direttive europee che riconoscono la prevenzione come un investimento, non una spesa. Tuttavia, l’efficacia di tali sforzi dipende anche dalla partecipazione attiva dei cittadini. Nel 2023, meno della metà dei cittadini invitati agli screening ha partecipato, e una percentuale significativa ignora la gratuità di tali servizi o li evita per disinteresse. Per contrastare questa tendenza, il Ministero ha lanciato la campagna “La nostra salute è la partita più importante”, con il coinvolgimento di testimonial di spicco come il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.Un’altra iniziativa chiave è la “Casa della Prevenzione”, un portale digitale che fungerà da punto di riferimento per informazioni, screening e contrasto alla disinformazione medica, spesso alimentata da fonti non attendibili. Finanziato con 30 milioni di euro dal PNRR, questo progetto mira a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per prendere decisioni informate sulla propria salute. Parallelamente, il Ministero dell’Agricoltura sta promuovendo l’educazione alimentare nelle scuole, riconoscendo il ruolo fondamentale della nutrizione nella prevenzione delle malattie.A livello europeo, la prevenzione non è solo una priorità strategica, ma una necessità economica: ogni euro investito genera un risparmio di quattordici. La Commissione Europea sta rafforzando l’attenzione sulla riduzione dei rischi legati al tabacco, principale causa di cancro in Europa.Gli Stati Generali hanno offerto un’opportunità di sensibilizzazione per la cittadinanza, con oltre mille prenotazioni per visite e test al Villaggio della Prevenzione. Nonostante le polemiche sollevate dal governatore campano Vincenzo De Luca, l’evento ha acceso un dibattito importante sulle priorità del Servizio Sanitario Nazionale. Le critiche non si sono limitate all’opposizione politica. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha evidenziato la necessità di investimenti concreti per ridurre le liste d’attesa, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato la natura “elettorale” dell’iniziativa. Il futuro della sanità italiana passa attraverso un cambio di paradigma: da un sistema incentrato sulla cura delle malattie a un sistema che promuove attivamente la salute e il benessere dei cittadini, investendo in prevenzione e promuovendo stili di vita sani. Questo richiede un impegno congiunto da parte del governo, delle istituzioni sanitarie, dei professionisti e dei cittadini.