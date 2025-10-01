Sanità Penitenziaria: Triennale Anti-Tumore per Detenuti

Un’Iniziativa Triennale per la Prevenzione Oncologica in Ambito Penitenziario: Un Modello di Sanità Inclusiva e di RiformaUn accordo storico sigla un impegno triennale volto a rivoluzionare l’assistenza sanitaria e la prevenzione oncologica all’interno degli istituti penitenziari campani, con l’ambizione di estendersi a livello nazionale.

La collaborazione tra la Regione Campania, l’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e la Fondazione AIOM rappresenta un punto di svolta nella gestione della salute dei detenuti, una popolazione particolarmente vulnerabile e spesso trascurata.

L’iniziativa non si limita a un mero intervento sanitario, ma si configura come un progetto di riforma più ampio, mirato a superare le criticità strutturali che affliggono il sistema penitenziario italiano.

Si tratta di affrontare, parallelamente alla prevenzione del cancro, problematiche come il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie precarie, la carenza di personale qualificato e l’inadeguatezza delle risorse destinate alla salute dei detenuti.

La popolazione carceraria presenta fattori di rischio significativamente elevati per lo sviluppo di neoplasie.

Le restrizioni alla libertà, la precarietà delle condizioni di vita e l’accesso limitato a stili di vita salutari alimentano comportamenti dannosi come il fumo, l’abuso di alcol, una dieta squilibrata e la sedentarietà.

I dati rivelano un quadro allarmante: oltre il 70% dei detenuti maschi fuma regolarmente, con una forte volontà di smettere, mentre il 40% è sedentario e solo una minoranza segue una dieta equilibrata.

L’accesso ai programmi di screening oncologici, come la mammografia, la ricerca di sangue occulto nelle feci e l’HPV test, risulta spesso compromesso da barriere burocratiche e organizzative.

L’accordo triennale mira a colmare queste lacune attraverso un approccio multidimensionale.

Prevede eventi di informazione e sensibilizzazione rivolti sia ai detenuti che al personale penitenziario, corsi di formazione specifici per operatori sanitari e progetti di ricerca volti a comprendere meglio le esigenze sanitarie della popolazione carceraria.

L’importanza dell’iniziativa si radica nella constatazione che oltre il 45% dei decessi per cancro in Italia potrebbero essere prevenuti attraverso interventi mirati sui principali fattori di rischio.

Il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, si estende anche ai detenuti, e la loro rieducazione passa necessariamente attraverso il miglioramento delle loro condizioni di vita e l’accesso a cure adeguate.

L’iniziativa, coordinata dal Professor Maurizio di Mauro, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, si pone come un “laboratorio” per una sanità più efficiente e inclusiva, un modello da replicare a livello nazionale.

Si tratta di un’opportunità unica per affrontare non solo la prevenzione oncologica, ma anche le complesse sfide del sistema penitenziario, promuovendo una cultura della salute e del benessere all’interno degli istituti di detenzione.

Il coinvolgimento diretto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), con il contributo del Professor Alfredo Budillon, direttore scientifico dell’Istituto Pascale, garantisce una consulenza scientifica di alto livello e la formazione specifica del personale sanitario che opererà all’interno delle carceri.

L’Istituto Pascale si impegna a fornire personale qualificato per attività di sensibilizzazione e divulgazione medico-scientifica, riconoscendo l’importanza di adattare la comunicazione alle esigenze di una popolazione con minori strumenti culturali.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno dell’Istituto Pascale, che da anni persegue una “quarta missione”, oltre all’assistenza, alla cura e alla ricerca sul cancro: l’educazione della popolazione all’importanza della prevenzione delle malattie.

La corretta comunicazione, integrata nella pratica clinica quotidiana, rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la salute e migliorare la qualità della vita dei detenuti, contribuendo a un sistema penitenziario più umano e inclusivo.