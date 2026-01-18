Sanità, potenziati i controlli dopo lo scontro armato.

In seguito all’efferato episodio avvenuto nel cuore del Rione Sanità, un’area urbana storicamente segnata da complesse dinamiche socio-criminali, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato un significativo potenziamento delle misure di controllo e sicurezza.

L’evento, che ha visto due giovani feriti in uno scontro armato notturno, ha esacerbato le preoccupazioni preesistenti relative alla sicurezza e alla stabilità del quartiere, richiedendo un intervento immediato e strutturale.

Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza non si configura come una reazione isolata, ma come parte di una strategia più ampia volta a riaffermare la presenza dello Stato e a contrastare con determinazione ogni manifestazione di illegalità.

I servizi intensificati saranno focalizzati su attività di prevenzione mirata, con particolare attenzione alla repressione del traffico di stupefacenti, alla deterrenza della violenza per bande e al contrasto della microcriminalità che mina la qualità della vita dei residenti.

Il Prefetto ha sottolineato la necessità di un approccio sinergico e multidisciplinare, che coinvolga non solo le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale – ma anche le istituzioni sociali, le associazioni di quartiere e i comitati civici.

Un’analisi approfondita dell’evento, volta a identificare le cause scatenanti e i fattori di rischio sottostanti, sarà al centro della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tale analisi, basata sull’elaborazione di dati statistici, sull’ascolto dei residenti e sulla valutazione degli interventi precedenti, permetterà di definire nuove strategie e di valutare l’implementazione di misure aggiuntive, tra cui potenziali interventi di mediazione sociale, programmi di riqualificazione urbana e iniziative di supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La Prefettura ribadisce il proprio monitoraggio costante della situazione, confermando un impegno incondizionato a garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini, consolidando un presidio capillare del territorio attraverso un’azione di prevenzione proattiva e coordinata.

L’obiettivo primario è non solo rispondere alle emergenze, ma anche costruire un ambiente urbano più sicuro, inclusivo e resiliente, contrastando le radici profonde della marginalità e della criminalità organizzata.

Ciò implica un investimento continuo in risorse umane e tecnologiche, unitamente a un dialogo aperto e trasparente con la comunità locale, per costruire un futuro di legalità e sviluppo sostenibile per il Rione Sanità e per l’intera città di Napoli.