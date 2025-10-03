Santa Messa e Supplica: diretta esclusiva da Pompei su Canale 21

Domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 10:00, Canale 21 offrirà ai telespettatori un evento di profonda rilevanza spirituale: la diretta esclusiva della Santa Messa e della celebre Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.

Questa trasmissione, un appuntamento tradizionale per la comunità religiosa, permetterà a milioni di fedeli, in Italia e nel mondo, di partecipare, da remoto, alla solenne concelebrazione eucaristica e alla potente preghiera composta dal Beato Bartolo Longo, figura chiave nella storia del Santuario.

La Supplica sarà ripetuta alle ore 18:50, offrendo un’ulteriore opportunità di devozione.

La celebrazione sarà presieduta da Mons.

Vincenzo Pisanello, Arcivescovo di Oria, e da Mons.

Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato-Delegato Pontificio di Pompei, testimoniando l’importanza ecclesiastica dell’evento.

Come sottolinea l’emittente, la fede si manifesta come un prodigio d’amore, un dono celestiale che si irradia dalla protezione della Madre Celeste, a cui si affidano speranze e preghiere universali.

La diretta sarà disponibile in esclusiva su Canale 21 (canale 10 del digitale terrestre, canale 19 nel Lazio) e in streaming attraverso il sito web e il canale YouTube canale21.it, garantendo un accesso ampio e capillare.

Canale 21 si prepara a un ricco calendario di eventi legati al Santuario.

Un momento cruciale è previsto per domenica 19 ottobre, quando Papa Leone XIV proclamerà Santo Bartolo Longo, fondatore del Santuario, un riconoscimento che consacra la sua opera di evangelizzazione e la sua profonda devozione mariana.

Giovedì 13 novembre, il Santuario celebrerà il 150° anniversario dell’arrivo a Pompei del Quadro della Madonna, un evento che segna l’inizio di una storia di grazia e di fede.

La trasmissione della Supplica e degli appuntamenti mariani è un’eredità del fondatore Andrea Torino, che ne ha voluto fin dagli albori dell’emittente.

L’editore Paolo Torino esprime l’impegno a offrire un ciclo di dirette che incarnino valori spirituali e sociali, in linea con la missione di Canale 21: essere una televisione di comunità, un punto di riferimento nei momenti di gioia, di dolore, di speranza e di preghiera.

Questo servizio, svolto con competenza e passione, mira a consentire a tutti di partecipare a eventi storici, trascendendo distanze geografiche e barriere sociali.

Si prospettano appuntamenti ricchi di commozione, un inno universale alla Pace, alla Solidarietà e alla Speranza attiva.

La narrazione dell’evento sarà curata dai giornalisti Peppe Iannicelli, Antonio Salamandra e Loreta Somma, con il supporto delle redazioni di Canale 21 a Napoli e Roma.

La regia è affidata a Stefano Traditi.

La programmazione di Canale 21 arricchisce l’offerta televisiva con la Santa Messa quotidiana alle ore 7:30, il “Miracolo di San Gennaro”, la “Festa di Piedigrotta” e numerose altre celebrazioni liturgiche, contribuendo a diffondere valori di fede, tradizione e cultura popolare.