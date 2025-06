Santobono all’avanguardia: nuova speranza per i pazienti con Pectus Excavatum

Santobono Pausilipon all’avanguardia: una nuova speranza per i pazienti con Pectus ExcavatumL’Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli si distingue come centro di eccellenza nel trattamento del Pectus Excavatum, una malformazione toracica che incide sulla qualità di vita di numerosi adolescenti. Grazie all’introduzione di una tecnica chirurgica all’avanguardia, il centro offre una soluzione terapeutica innovativa e meno invasiva, rappresentando un punto di riferimento cruciale per la regione Campania e oltre.Il Pectus Excavatum, traducibile come “petto scavato”, è una condizione congenita che compromette la normale conformazione della parete toracica anteriore, provocando un’incurvatura verso l’interno del torace. Sebbene la prevalenza sia relativamente bassa, stimata tra 1 su 300 e 1 su 400 nati, la condizione può manifestarsi con un ampio spettro di gravità. Le forme lievi, spesso percepite come un difetto estetico, possono generare disagio psicologico significativo, soprattutto durante l’adolescenza, un periodo cruciale per la costruzione dell’identità e l’accettazione del proprio corpo. Nelle forme più compromettenti, l’incurvatura del torace può limitare il volume polmonare, comprimere il cuore e causare difficoltà respiratorie e cardiache, richiedendo un intervento tempestivo.Le procedure chirurgiche tradizionali per la correzione del Pectus Excavatum erano spesso caratterizzate da un’elevata invasività, con conseguenti rischi di complicanze post-operatorie prolungate e un impatto significativo sul recupero del paziente. L’approccio adottato dal team di Santobono-Pausilipon segna una svolta significativa: si tratta di una tecnica minimamente invasiva che si distingue per l’assenza di incisioni profonde nel torace. L’intervento avviene tramite una piccola incisione sternale, permettendo l’inserimento di una barra metallica posizionata sotto i muscoli pettorali. La barra, solidamente ancorata allo sterno tramite una placca avvitata, modella immediatamente la parete toracica, riportandola alla sua conformazione corretta. Questo approccio mirato riduce significativamente i traumi tessutali, minimizza il rischio di complicanze e accelera il processo di guarigione.”La nostra tecnica,” spiega il Dottor Ugo De Luca, Direttore della UOC Chirurgia Pediatrica Generale e Day Surgery dell’Ospedale Pausilipon e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’AORN Santobono-Pausilipon, “permette di ottenere una correzione stabile e duratura con un impatto minimo sul paziente.” La barra metallica, progettata per garantire la stabilità della parete toracica, viene rimossa dopo un periodo di consolidamento che dura circa 2-3 anni.Finora, tre pazienti adolescenti, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati trattati con successo con questa nuova metodica. I tempi di degenza sono stati sorprendentemente brevi, consentendo ai pazienti di rientrare nelle proprie abitazioni in soli due giorni. “L’introduzione di questa tecnica rappresenta un passo avanti significativo per i pazienti affetti da Pectus Excavatum in Campania,” sottolinea il Dottor Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon. “Offriamo una soluzione terapeutica accessibile e all’avanguardia, evitando ai pazienti e alle loro famiglie la necessità di cercare cure al di fuori della regione.” Questo si traduce in un significativo risparmio di risorse e in una riduzione dello stress emotivo per i pazienti e le loro famiglie.