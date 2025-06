Sapri, neonato grave: sospesa la responsabilità genitoriale.

La vicenda che coinvolge il neonato di nove mesi, attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale Santobono di Napoli, ha scosso profondamente la comunità di Sapri e l’intera regione. Il tribunale per i Minorenni di Potenza, in una decisione di estrema delicatezza e gravità, ha disposto la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale nei confronti della madre del bambino, un provvedimento cautelare volto a garantire la protezione e il benessere di entrambi i figli, il neonato e il fratello maggiore di quattro anni.La decisione del giudice si è concretizzata anche con un ordine di allontanamento assoluto, che vieta alla madre qualsiasi forma di contatto o avvicinamento ai minori, una misura precauzionale che testimonia la serietà delle indagini in corso. Il fratello maggiore, privo temporaneamente della madre, è stato affidato ai servizi sociali e ospitato in una struttura di accoglienza protetta, un ambiente pensato per offrire sicurezza e supporto in un momento di profonda turbolenza emotiva.L’inchiesta, gestita con la massima riservatezza dalla Procura di Lagonegro, si concentra sull’accertamento delle dinamiche che hanno portato il neonato a presentarsi al pronto soccorso con lesioni compatibili con possibili abusi e maltrattamenti. Gli investigatori stanno ricostruendo il quadro degli eventi, analizzando testimonianze e prove per far luce sulle responsabilità e ricostruire la sequenza degli accadimenti che hanno determinato la drammatica situazione attuale. La prognosi del bambino rimane riservata, in attesa di esiti ulteriori delle complesse valutazioni cliniche a cui è sottoposto, mentre il personale medico continua a monitorarne costantemente le condizioni.La comunità di Villammare di Vibonati, profondamente scossa dalla vicenda, si è organizzata per esprimere la propria solidarietà e la speranza per il rapido ristabilimento del piccolo. Una veglia di preghiera, convocata per questa sera nella chiesa locale, rappresenta un momento di raccoglimento e di unità, un segno tangibile del desiderio collettivo di conforto e di speranza in un futuro più sereno per il bambino e la sua famiglia. L’evento sottolinea l’importanza del tessuto sociale come rete di supporto in momenti di crisi, auspicando che la giustizia possa fare il suo corso e che il bambino possa ricevere le cure e l’affetto necessari per superare questo delicato periodo. L’attenzione è ora rivolta alla protezione dei minori e all’auspicio che si possa accertare la verità, garantendo al bambino un futuro sicuro e sereno.