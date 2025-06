Sassano: Un Monumento per le Vittime del Covid nel Vallo di Diano

Nel cuore del Vallo di Diano, a Sassano, si erge ora un monumento di pietra e memoria: un cippo commemorativo dedicato alle vittime del COVID-19. L’atto inaugurale, accolto con profonda commozione, si è svolto dinanzi al cimitero comunale, frutto di un’iniziativa promossa congiuntamente dall’Associazione “In Cammino con Padre Pio” e dalla Pro Loco locale, testimoniando un profondo legame tra comunità e fede.L’opera, scolpita dall’artista Paolo Rubino, è più di un semplice monumento; è un’esortazione silenziosa a preservare la memoria di coloro che il virus ha strappato all’affetto dei propri cari. Il Vallo di Diano, area geografica caratterizzata da un tessuto sociale forte e radicato, si è rivelato durante la pandemia un territorio particolarmente vulnerabile, segnato da un elevato numero di decessi rispetto alla media regionale. Il sindaco Domenico Rubino, in veste di primo cittadino e con la sensibilità di un medico che ha assistito in prima linea alla sofferenza e alla perdita, ha espresso il profondo impatto emotivo dell’evento. Il cippo non è solo un tributo ai defunti e alle loro famiglie, ma anche un monito a non cadere nell’oblio, a riflettere sulle fragilità emerse e sulla necessità di rafforzare la resilienza collettiva.Il Vallo di Diano, durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, ha sperimentato la drammaticità di misure restrittive, con la dichiarazione di zona rossa disposta a livello regionale. A Sassano, il tributo in termini di vite umane è stato significativo, con 12 decessi, che si sommano ai circa 130 complessivi nel comprensorio valdianese.La partecipazione del consigliere regionale Tommaso Pellegrino e del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, mons. Antonio De Luca, ha conferito all’evento una risonanza ancora più ampia, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso e spirituale per affrontare il lutto e promuovere la speranza. Il monumento non vuole essere solo un luogo di ricordo, ma un punto di convergenza per la comunità, un invito a coltivare la solidarietà e la compassione, valori imprescindibili per superare le difficoltà e ricostruire un futuro più sicuro e consapevole. Si tratta di un gesto che segna la volontà di una comunità di non dimenticare il dolore vissuto e di onorare la memoria di chi non c’è più, alimentando la speranza in un futuro di pace e serenità.