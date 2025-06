School Movie Cinedù: Giovani Registi Illuminano Paestum

Sotto l’imponente ombra del Tempio di Nettuno a Capaccio Paestum, si accende un faro di creatività e speranza: la XIII edizione di School Movie Cinedù, un progetto che coinvolge oltre tremila giovani, tra bambini e ragazzi, in un’esperienza cinematografica unica. Da dieci regioni italiane – Campania, fulcro del progetto, e Puglia, Calabria, Umbria, Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana – giungono ottanta cortometraggi, frutto di mesi di lavoro intenso nelle classi, testimonianze tangibili di un percorso didattico innovativo.School Movie Cinedù non è solo un festival, ma un vero e proprio laboratorio di crescita, un ecosistema che nutre la creatività giovanile. Il prestigioso patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero del Turismo, della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, del Banco Alimentare Campania, e il supporto dei Comuni aderenti, ne attestano il valore riconosciuto a livello istituzionale. L’Associazione Culturale School Movie APS, guidata da Enza Ruggiero, è l’architetto di questa iniziativa che, con una presentazione ufficiale a bordo della Costa Smeralda MSC in concomitanza con il Premio Artis Suavitas 2025 e il Premio Verba Libertatis, ha subito annunciato il suo impatto.L’incontro preliminare, moderato da Anna Bisogno e arricchito dalla presenza di don Patrizio Coppola, fondatore dello Iudav, e della psicologa psicoterapeuta Maddalena Cialdella, ha messo in luce la dimensione formativa intrinseca del progetto. Questi esperti hanno sottolineato come l’esperienza cinematografica offra ai giovani uno strumento potente per esplorare emozioni, sviluppare competenze comunicative e affinare il pensiero critico.La ricca programmazione prevede l’intervento di ospiti illustri, tra cui Le One, Casa Surace, Luca Abete e Alessio Boni, e la partecipazione di rappresentanti istituzionali e amministratori locali, a riprova del ruolo di School Movie Cinedù come piattaforma di dialogo e collaborazione tra diverse realtà del territorio.Nato nel 2012/2013, il progetto si pone come obiettivo primario l’introduzione del cinema non come mero intrattenimento, ma come strumento didattico ed educativo versatile. I cortometraggi affrontano temi cruciali per la crescita personale e sociale: il rispetto delle diversità, l’inclusione, la comprensione delle differenze e l’importanza di coltivare sogni e superare paure. “Abbiamo fornito una traccia di partenza,” spiega Enza Ruggiero, “ma abbiamo lasciato ai ragazzi la piena libertà di interpretazione e di espressione.” Questa libertà creativa, unita all’esperienza di supporto di circa 250 docenti, costituisce il cuore pulsante del progetto.Le proiezioni, che si svolgeranno alle 16 al NEXT, saranno affiancate da un percorso espositivo di opere di Domenico Sepe a Villa Salati, mentre le serate di spettacolo e premiazione culmineranno nell’affascinante cornice dell’Area Archeologica di Paestum. School Movie Cinedù non è solo un evento cinematografico, ma un’occasione irripetibile per celebrare la potenza della narrazione giovanile e per guardare al futuro con ottimismo e speranza.