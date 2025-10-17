Scienziate e Scienziati da Scoprire: un progetto per ispirare le nuove generazioni.

Un’iniziativa innovativa per l’educazione scientifica e l’inclusione di genere prende forma con la firma di un accordo tripartito tra la Fondazione Dohrn, il Liceo Scientifico Statale Giordano Bruno di Arzano e l’Associazione Amici dell’Acquario di Napoli ETS.

Il progetto, denominato “Scienziate e Scienziati da Scoprire”, si è concretizzato presso il Museo Darwin-Dohrn, rappresentando un passo significativo verso la promozione della ricerca scientifica e l’ispirazione delle nuove generazioni.

L’obiettivo primario del progetto va oltre la mera trasmissione di conoscenze; esso mira a decostruire stereotipi di genere nel campo scientifico e a celebrare il contributo cruciale di figure, spesso misconosciute, che hanno plasmato la storia della ricerca.

Attraverso un approccio didattico attivo e coinvolgente, gli studenti del Liceo Giordano Bruno saranno chiamati a sviluppare contenuti originali, progettare laboratori interattivi e ideare percorsi di divulgazione scientifica, collaborando strettamente con i partner istituzionali.

L’iniziativa si propone di stimolare la curiosità intellettuale, incoraggiando gli studenti a interrogare, sperimentare e formulare ipotesi, coltivando un approccio critico e creativo alla scienza.

Un elemento distintivo del progetto è la presenza di Sir Tim Hunt, illustre biologo britannico e Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina.

La sua testimonianza diretta, condivisa con gli studenti, offrirà uno sguardo privilegiato sul percorso della scoperta scientifica, illustrando le sfide, i fallimenti, e i momenti di epifania che caratterizzano la ricerca di frontiera.

L’incontro, previsto per novembre, rappresenterà un’opportunità unica per i giovani di entrare in contatto con un modello di eccellenza e di apprendere in prima persona i principi fondamentali del rigore scientifico e della perseveranza.

“Questo progetto rappresenta un investimento nel futuro,” ha sottolineato la professoressa Maria Luisa Buono, dirigente scolastica del Liceo Giordano Bruno.

“Vogliamo stimolare gli studenti a intraprendere percorsi di ricerca, orientandoli verso le facoltà scientifiche e, soprattutto, promuovendo la presenza femminile in un settore che troppo spesso è stato dominato da una visione maschile.

” La dirigente ha inoltre espresso il desiderio di sensibilizzare gli studenti all’importanza della Stazione Zoologica, un centro di eccellenza nella ricerca marina, e di coltivare un profondo rispetto per l’ambiente marino, soprattutto in un contesto territoriale come quello arzonese, fortemente legato alla sua vocazione costiera.

Il progetto si configura, pertanto, come un’occasione per favorire una maggiore consapevolezza ambientale e per promuovere uno sviluppo sostenibile, in linea con le sfide globali del nostro tempo.