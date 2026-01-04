Scout dispersi in Cilento: emergenza e interrogativi sulla sicurezza.

Nella serata di ieri, un’emergenza si è verificata sulle pendici del Monte Polveracchio, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, precisamente nel comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

Un gruppo di giovani scout, impegnati in un’attività di esplorazione naturalistica, si è allontanato dai percorsi segnalati, innescando una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha coinvolto le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, supportate dalla Protezione Civile e da unità specializzate.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle escursioni in aree montane, soprattutto quando si tratta di gruppi di minori.

Sebbene l’attività scoutistica miri alla formazione e all’acquisizione di competenze di orientamento e sopravvivenza, l’errore, spesso insidioso, può capitare a chiunque, anche a persone esperte.

L’imboccato sentiero, non tracciato ufficialmente, ha condotto i giovani in un’area particolarmente impervia, caratterizzata da un terreno irregolare e una densa vegetazione, elementi che rendono difficoltosa anche la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, quando il silenzio radio del gruppo, inaspettato rispetto alla tabella di marcia prevista, ha destato preoccupazione nel centro di coordinamento.

Le ultime coordinate rilevate, localizzate nei pressi del Santuario della Madonna del Granato, hanno permesso alle squadre di concentrare gli sforzi in un’area specifica, seppur ampia e complessa.

Il Santuario, meta di pellegrinaggi e punto di riferimento per escursionisti, si erge su un costone roccioso, offrendo una vista panoramica sul Golfo di Salerno, ma anche nascondendo insidie e zone di difficile accesso.

Le operazioni di ricerca, protrattesi per diverse ore, hanno richiesto l’impiego di tecniche avanzate di localizzazione, l’utilizzo di droni equipaggiati con telecamere termiche e il supporto di elicotteri.

La difficoltà del terreno ha imposto alle squadre un approccio cauto e metodico, volto a minimizzare i rischi per i soccorritori stessi.

La presenza di corsi d’acqua e la varietà della flora, con la possibilità di incontrare fauna selvatica, hanno ulteriormente complicato l’intervento.

Una volta individuato il gruppo, gli scout, visibilmente provati dall’esperienza e provati dal freddo serale, sono stati messi in sicurezza e accompagnati a valle.

Il tempestivo intervento del 118 ha permesso di prestare soccorso ad uno dei giovani, che lamentava un lieve malore, probabilmente dovuto all’ipotermia e all’affaticamento.

Il fatto che il gruppo avesse precedentemente esplorato i territori circostanti di Trentinara, Aquara e Castellabate sottolinea l’importanza di una preparazione accurata e di una conoscenza approfondita del territorio prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica.

L’episodio rappresenta un monito per tutti gli appassionati di montagna, ricordando che il rispetto delle regole, la prudenza e l’equipaggiamento adeguato sono elementi imprescindibili per garantire la sicurezza e godere appieno della bellezza della natura.