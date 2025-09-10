Screening Mammografico Gratuito a Torre del Greco: Prevenzione Accessibile

## Screening Mammografico a Torre del Greco: Prevenzione e AccessibilitàL’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Napoli 3 Sud, con sede a Torre del Greco, ha attivato un servizio di screening mammografico gratuito, accessibile a tutte le donne residenti nel distretto.

L’iniziativa, rivolta alla prevenzione del tumore al seno, si svolge presso il centro sanitario del distretto, al piano terra, in via Marconi.

Cosa prevede lo screening?Lo screening include una comunicazione importante riguardante l’efficace strumento di diagnosi precoce che rappresenta l’esame radiologico, gratuito e da ripetere ogni due anni.

Non è necessaria alcuna prescrizione medica per prenotare il controllo.

Le donne possono rivolgersi al Centro Unico di Prenotazione (CUP) o contattare il call-center ai numeri 081.1843659/545.

Chi può accedere al servizio?Il servizio è destinato alle donne tra i 50 e i 69 anni.

Gli appuntamenti sono disponibili due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 8:30 alle 13:30.

Importanza della prevenzione in ItaliaIn Italia, si registrano circa cinquantamila diagnosi di tumore al seno ogni anno.

Questa patologia rimane la più diffusa nel sesso femminile, rappresentando circa un terzo delle malattie neoplastiche che colpiscono le donne.

Dati sulla sopravvivenza e l’importanza degli screeningI dati sulla sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi (88%) e sulla probabilità di vivere ulteriori quattro anni (91%) sono estremamente confortanti.

L’ASL sottolinea l’efficacia degli screening oncologici come strumento fondamentale per la prevenzione, la diagnosi precoce e l’intervento tempestivo.

Impegno dell’ASL Napoli 3 SudGiuseppe Russo, direttore generale della Napoli 3 Sud, afferma che investire in campagne di prevenzione e garantire l’accessibilità ai servizi è una priorità assoluta per l’azienda sanitaria.

Ogni diagnosi precoce può salvare vite.

L’impegno per la prevenzione rimane centrale nella missione dell’ASL.