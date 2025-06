Scuola NAP: la Campania coltiva i talenti delle arti performative

La Scuola Campana delle Arti Performative NAP: un ecosistema di talenti e opportunità per il futuro culturale della CampaniaNella suggestiva cornice della Chiesa di San Potito, si è recentemente manifestata l’energia vibrante e il potenziale creativo della Scuola Campana delle Arti Performative NAP Napoli Arts Performing. L’evento, a testimonianza del percorso formativo degli allievi, ha offerto un caleidoscopio di espressioni artistiche, spaziando dalla musica al teatro, dalla scrittura creativa alla produzione musicale, con performance che hanno coinvolto canto, recitazione e letture di testi inediti. L’accompagnamento musicale, curato dagli allievi del laboratorio InBand Pop Rock, ha arricchito ulteriormente l’esperienza, creando un’atmosfera di sinergia e collaborazione.La Scuola Campana delle Arti Performative, ispirata al prestigioso modello della Juilliard School di New York, rappresenta un investimento strategico della Regione Campania, concretizzato attraverso un programma di finanziamento mirato a coltivare i talenti emergenti del territorio. L’iniziativa, sostenuta da Scabec, si propone di fornire ai giovani artisti una formazione interdisciplinare, capace di coniugare la passione per l’arte con le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mondo professionale.L’assessora alla Scuola, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, ha sottolineato l’importanza di questa realtà, ribadendo come lo spettacolo non sia una mera frivolezza, ma un settore che genera occupazione, promuove la creatività e contribuisce al benessere sociale. La formazione offerta da NAP non si limita all’apprendimento delle tecniche artistiche, ma mira a sviluppare competenze imprenditoriali, manageriali e tecnologiche, preparando gli allievi ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.Il direttore artistico Carlo Morelli, ideatore e motore di questa ambiziosa iniziativa, ha espresso la sua visione di una scuola che non sia solo un’accademia formativa, ma anche un trampolino di lancio verso opportunità professionali concrete. La serietà e la dedizione dimostrate dagli allievi fin dalle prime audizioni, testimoniate dall’invito a partecipare alla Festa della Repubblica ad Abu Dhabi, confermano il successo del progetto.L’offerta formativa di NAP si articola in una vasta gamma di laboratori, guidati da un team di professionisti di alto livello, che spaziano dalla composizione musicale al music business, dalla scrittura creativa alla comunicazione audiovisiva. Un elemento distintivo è la presenza di masterclass tenute da figure di spicco del panorama artistico nazionale e internazionale, come il regista Vincent Riotta, che ha accettato con entusiasmo l’invito a condividere la sua esperienza con i giovani allievi.L’impegno della Regione Campania e la passione del team di NAP, uniti al talento e alla dedizione degli allievi, fanno di questa scuola un esempio virtuoso di come la cultura possa essere un motore di sviluppo economico e sociale, un investimento nel futuro della Campania e dei suoi giovani. NAP non è solo una scuola, ma un vero e proprio ecosistema di talenti, un laboratorio di idee e un luogo di incontro tra generazioni, pronto a lasciare un segno indelebile nel panorama artistico italiano.