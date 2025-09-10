mercoledì 10 Settembre 2025
27.4 C
Napoli
Napoli Cronaca

Sequestrato lido a Castel Volturno: colpita l’infiltrazione mafiosa.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’ulteriore azione di contrasto al potere mafioso nel cuore del litorale domizio scuote Castel Volturno, dove un lido balneare, complesso di attività che include bar e ristorante, è stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
Questo intervento, coordinato dalle Forze dell’Ordine – Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Guardia Costiera – rappresenta una significativa escalation nella lotta contro l’infiltrazione criminale nel settore turistico-ricreativo, un comparto cruciale per l’economia locale ma vulnerabile a tentativi di appropriazione indebita da parte di organizzazioni dedite al traffico illecito.
L’operazione si fonda sulla rigorosa applicazione dell’articolo 67 del Codice Antimafia, una norma cardine che recide i legami tra la criminalità organizzata e l’accesso a licenze e concessioni demaniali.

Il provvedimento, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, segue un iter investigativo condotto con scrupolo e metodo.
Gli approfondimenti svolti dalla Squadra Mobile, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dalla Guardia Costiera hanno rivelato una struttura complessa, un meccanismo di occultamento volto a mascherare la vera proprietà e la gestione dell’attività.

Formalmente, il lido risulta di proprietà di una società controllata da una giovane donna residente a Castel Volturno, originaria della provincia di Napoli.

Tuttavia, le indagini hanno smascherato il ruolo centrale di suo padre, un uomo di 57 anni, anch’egli proveniente dalla stessa area geografica, e già condannato in appello per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, elemento che lo qualifica come figura contigua all’organizzazione dei Casalesi.
Questo caso non è un evento isolato, ma si inserisce in una serie di interventi che mirano a erodere il potere economico delle cosche camorriste, che spesso reinvestono i proventi illeciti in attività apparentemente legali per riciclare denaro e consolidare la propria influenza.
Il sequestro del lido rappresenta un segnale forte, un monito rivolto a chi intende sfruttare il tessuto economico locale per fini criminali, dimostrando la determinazione delle istituzioni a tutelare la legalità e a garantire un futuro prospero per la comunità, sottratta all’ombra delle organizzazioni criminali.

L’azione si configura come un tassello fondamentale nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata, che mira a colpire non solo i vertici delle cosche, ma anche i loro tentacoli economici, che si estendono in settori chiave dell’economia locale.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved