Sequestro da 42 milioni: imprenditore al servizio del clan Puca

Un complesso sistema di riciclaggio di capitali illeciti, orchestrato da un imprenditore campano di 63 anni, ha portato al sequestro preventivo, disposto dalla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, di un patrimonio stimato in quasi 42 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento, che colpisce beni immobiliari di pregio, veicoli di lusso e partecipazioni societarie, in seguito a un’indagine approfondita che ha svelato un’articolata rete di depistaggio finanziario a sostegno del clan Puca, una potente organizzazione criminale radicata nel cuore del Napoletano.L’imprenditore, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori, operava attraverso una fitta rete di società “di comodo”, intestate a prestanome. Queste società venivano utilizzate per realizzare operazioni speculative nel settore immobiliare, fungendo da veicolo per l’immissione nel mercato di capitali di origine illecita, direttamente collegati all’attività del clan Puca. Quest’organizzazione, con una solida base operativa nei comuni di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano, ha dimostrato di possedere una capacità di proiezione economica che si estende ben oltre i confini regionali, infiltrando settori e territori anche in Emilia-Romagna.Le indagini, condotte in sinergia dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Bologna, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno ricostruito il percorso tortuoso di questi fondi, evidenziando una profonda discordanza tra la riconosciuta ricchezza dell’imprenditore e la sua dichiarazione dei redditi. In particolare, l’analisi finanziaria ha rivelato la quasi totale assenza di introiti leciti nel periodo compreso tra il 1998 e il 2025, una circostanza che contrasta in modo stridente con la detenzione di numerose partecipazioni societarie, la proprietà di un ingente patrimonio immobiliare, che include immobili di lusso in diverse province (Ravenna, Caserta, Frosinone), e l’utilizzo di veicoli di rappresentanza come Audi Q8 e A3.Il provvedimento di sequestro preventivo, che coinvolge anche membri del nucleo familiare dell’imprenditore, mira a interrompere il flusso di capitali illeciti e a privare il clan Puca di uno strumento fondamentale per il consolidamento del proprio potere economico e la perpetuazione delle attività criminali. L’azione della magistratura e delle forze dell’ordine rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e nella tutela del sistema economico-finanziario. L’inchiesta, inoltre, sottolinea la necessità di un controllo sempre più rigoroso sui flussi finanziari e sulla trasparenza delle operazioni immobiliari, al fine di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro sporco e l’infiltrazione della criminalità nel tessuto economico-sociale.