Serra Indoor a Casalbore: Scoperta Coltivazione Sofisticata

Nel cuore di Casalbore, un comune dell’avellinese, una vicenda inattesa ha portato alla luce una sofisticata operazione di coltivazione indoor.

Una donna di trent’anni, protagonista di un quadro che trascende la semplice detenzione di stupefacenti, si è vista implicata in un’indagine condotta dai Carabinieri, che ha rivelato l’esistenza di una micro-serra improvvisata all’interno della sua camera da letto.

Lungi dall’essere una banale coltivazione amatoriale, l’allestimento scoperto dai militari testimonia una certa pianificazione e conoscenza delle tecniche di coltivazione indoor.

All’interno di un armadietto, trasformato in un ambiente controllato, sono stati individuati due vasi riempiti di terriccio,