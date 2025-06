ShedirLab: Nuovo Polo per la Ricerca Nutraceutica a Mercato San Severino

A Mercato San Severino, nel cuore della provincia di Salerno, si configura un nuovo fulcro per l’avanguardia della ricerca nutraceutica e integrativa: ShedirLab, un laboratorio all’interno di un polo di oltre 8.000 metri quadrati, realizzato da Shedir Pharma. Questo investimento strategico non è semplicemente un ampliamento infrastrutturale, ma una dichiarazione d’intenti volta a posizionare l’azienda come punto di riferimento nazionale e internazionale nel connubio tra scienza, salute e tecnologia.ShedirLab si proietta verso un modello di ricerca olistico, capace di integrare discipline che tradizionalmente sono state considerate separate: nutrizione, farmacologia, e l’applicazione di dispositivi medici. L’obiettivo primario è internalizzare i processi di sviluppo, affinando la capacità di tradurre scoperte scientifiche in prodotti e soluzioni concrete per il benessere. Un aspetto cruciale è l’attenzione alla brevettabilità delle tecnologie, stimolando l’innovazione radicale e creando un ecosistema di conoscenza proprietario.Il laboratorio non si concepisce come un’entità isolata, ma come un catalizzatore di collaborazioni strategiche. L’apertura a Università, centri di ricerca e professionisti sanitari mira a creare un network di eccellenza, favorendo lo scambio di competenze e la condivisione di dati. Sono previste iniziative formative dedicate, con l’intento di formare nuove generazioni di esperti e di divulgare i progressi della ricerca al pubblico specializzato. Questo approccio aperto non solo accelera il processo di innovazione, ma contribuisce anche alla diffusione di buone pratiche nel trasferimento tecnologico, un elemento chiave per la crescita sostenibile del settore.L’impegno di Shedir Pharma si estende anche alla responsabilità ambientale. L’impianto fotovoltaico di 1.300 mq garantisce l’autosufficienza energetica del complesso, un esempio tangibile di come l’innovazione tecnologica possa coesistere con la sostenibilità. Questo investimento, oltre a ridurre l’impatto ambientale, contribuisce a generare valore economico e a creare opportunità di lavoro qualificato.Per Umberto Di Maio, fondatore e presidente di Shedir Pharma Group, ShedirLab rappresenta la concretizzazione di una visione: fornire al team di ricerca e sviluppo strumenti avanzati per l’innovazione. Fin dalla sua fondazione nel 2008, l’azienda ha posto la qualità distintiva dei prodotti e la creazione di un team altamente specializzato al centro della sua strategia, riconoscendo che il progresso autentico risiede nella continua evoluzione del capitale umano e nella ricerca incessante di soluzioni scientificamente valide per migliorare la qualità della vita delle persone. ShedirLab non è quindi solo un laboratorio, ma un investimento nel futuro della salute, basato sulla scienza, sull’integrazione e sulla sostenibilità.