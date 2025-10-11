Smascherato traffico droga a Napoli: arrestati in flagranza

Nel cuore della notte, un’operazione mirata dei Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli ha portato alla luce un complesso sistema di traffico di stupefacenti, svelando un’attività ben strutturata che operava tra i quartieri di Fuorigrotta e Chaia, aree vitali per l’intrattenimento notturno della città.

L’indagine, sviluppatasi nell’arco di diverse ore, ha preso avvio da un pedinamento discreto nei confronti di un uomo di 35 anni, già noto alle autorità per precedenti coinvolgimenti in attività illecite.

I movimenti sospetti dell’uomo, a bordo della sua Toyota Aygo, hanno destato l’attenzione dei militari, portando a un controllo a tappeto in Piazza della Repubblica.

La scoperta di una modesta quantità di cocaina e hashish, inizialmente giustificata come “per uso personale”, si è rivelata solo la punta dell’iceberg.

L’operazione non si è fermata al controllo stradale.

I Carabinieri, sospettando un servizio di consegna a domicilio di stupefacenti, hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, riportando l’attenzione nel quartiere di Fuorigrotta.

Lì, ad attenderli, si trovava la compagna, una giovane donna di 25 anni originaria di Melito, intenta in un gesto disperato: tentare di eliminare prove incriminanti gettandoli fuori dalla finestra.

Il tentativo, però, non è riuscito a eludere l’occhio vigile dei militari.

La perquisizione domiciliare ha portato alla luce una quantità significativa di stupefacenti: 225 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina, unitamente a tutto il materiale necessario per la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti, compreso un bilancino di precisione.

Un elemento cruciale è stato il rinvenimento di 665 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

Ulteriori indagini hanno permesso di individuare e sequestrare un sofisticato sistema di videosorveglianza, composto da quattro telecamere che monitoravano costantemente l’abitazione, rivelando un’organizzazione volta a prevenire intrusioni e a controllare i movimenti nell’area.

La presenza di un sistema di videosorveglianza così strutturato sottolinea la premeditazione e l’organizzazione dietro l’attività di spaccio.

A seguito dell’operazione, entrambi gli indagati, l’uomo e la compagna, sono stati arrestati.

L’uomo è stato detenuto in carcere, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo che determinerà la loro responsabilità.

L’azione dei Carabinieri di Bagnoli ha permesso di disarticolare una rete di spaccio ben radicata, contribuendo a garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio.

L’indagine è in corso e non si esclude l’ipotesi di ulteriori arresti, al fine di identificare e perseguire tutti i complici coinvolti nell’attività criminale.