SolMio: Energia Condivisa e Futuro Sostenibile a Cava de’ Tirreni

SolMio: Un Ecosistema Energetico Partecipativo Nasce a Cava de’ TirreniDa Cava de’ Tirreni, crocevia di storia e innovazione, emerge SolMio, una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che incarna una profonda trasformazione nel modo in cui concepiamo e gestiamo l’energia.

Più che un progetto, SolMio rappresenta un vero e proprio ecosistema energetico, un modello partecipativo che fonde le risorse e le aspirazioni di cittadini, imprese locali e istituzioni, elevando l’energia pulita a bene comune condiviso e accessibile.

La nascita di SolMio affonda le sue radici nella solida esperienza di Cava Energia, realtà leader nel settore delle utilities e promotrice di un approccio partecipativo e sostenibile all’energia.

Questa eredità territoriale e l’expertise consolidata costituiscono il fondamento di un’iniziativa che trascende i confini locali, proiettandosi verso un futuro energetico condiviso e resiliente.

SolMio non si limita a condividere energia; promuove una cultura della collaborazione e dell’autonomia energetica.

I membri della comunità, che possono essere proprietari di impianti rinnovabili o semplici utenti, beneficiano di incentivi significativi – un contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici – ma soprattutto condividono la responsabilità di un sistema energetico più equo e sostenibile.

L’adesione è gratuita, democratizzando l’accesso a un’energia pulita e riducendo la dipendenza da fonti fossili.

L’ambizione di SolMio è quella di dimostrare che l’energia rinnovabile può essere un motore di sviluppo economico e sociale, abbattendo i costi energetici per le famiglie e le imprese, riducendo drasticamente le emissioni di gas serra e stimolando la transizione ecologica del territorio.

Il ruolo di Cava Energia, in questo contesto, è cruciale.

In qualità di sponsor tecnico e consulente strategico, l’azienda mette a disposizione la propria competenza decennale, garantendo l’efficienza operativa attraverso strumenti digitali avanzati e sistemi di monitoraggio in tempo reale.

Questo supporto professionale si estende dall’analisi iniziale alla progettazione, fino alla gestione ottimale dei flussi energetici, assicurando la massima trasparenza e affidabilità del sistema.

“Con SolMio vogliamo dimostrare che l’energia pulita può diventare un collante sociale, un fattore di coesione territoriale,” afferma Vincenzo Adinolfi, amministratore di Cava Energia.

“Questo progetto incarna la nostra visione di un futuro in cui l’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale si fondono per generare valore condiviso, alimentando un modello di progresso sostenibile e partecipativo.

“L’esempio virtuoso di SolMio si propone come un modello replicabile, una best practice da estendere ad altri territori, sfruttando la presenza commerciale di Cava Energia, ormai attiva non solo in Campania, ma anche in Piemonte e Calabria.

L’obiettivo è la creazione di una rete energetica diffusa, interconnessa e resiliente, in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico e di promuovere uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile per le generazioni future.

SolMio non è solo una Comunità Energetica; è un catalizzatore di cambiamento, un invito a ripensare il nostro rapporto con l’energia e con il territorio.