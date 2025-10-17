Sorrento, 30 Anni e un Mare di Storia: Inizia il Premio Penisola

Il prestigioso Premio Penisola Sorrentina, giunto al suo trentennale, celebra la sua storia e guarda al futuro con un evento inaugurale di straordinaria rilevanza.

Un omaggio al territorio e alla sua gente si materializza con la presenza della Nave Palinuro, imponente unità della Marina Militare, che solcherà le acque costiere della Penisola Sorrentina.

Questa navigazione, più che una semplice parata navale, si configura come un atto simbolico di connessione tra la forza delle istituzioni e l’identità locale, un ponte che unisce la storia marittima italiana al patrimonio culturale sorrentino.

L’evento inaugurale culminerà in una cerimonia istituzionale di alto profilo, prevista per martedì prossimo alle ore 17:30 presso il Porto di Napoli, precisamente al Molo Pisacane.

La presenza di autorità civili, militari e figure di spicco del panorama culturale nazionale testimonia l’importanza del Premio Penisola Sorrentina e il suo ruolo di catalizzatore di valori condivisi.

Un momento particolarmente significativo della cerimonia sarà la consegna di un riconoscimento speciale al Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Questa onorificenza non celebra solo l’alto profilo istituzionale del Prefetto, ma anche il suo costante e appassionato impegno nella guida del Comitato Neapolis 2500.

Tale comitato, con la sua ambiziosa iniziativa di celebrare i 2500 anni dalla fondazione di Napoli, ha saputo riaccendere l’attenzione sulla complessa e affascinante storia della città, intrecciando passato, presente e futuro in un percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale campano.

L’iniziativa si inquadra nel più ampio progetto “M2 Filming – Mezzogiorno e Mediterraneo”, una spin-off dedicata al Giubileo del Mediterraneo 2025.

Questo progetto ambizioso trascende i confini locali, aspirando a promuovere un dialogo interculturale aperto e costruttivo, a favorire la cooperazione e a rafforzare i legami tra i popoli del Sud Europa e del bacino Mediterraneo.

Il Giubileo del Mediterraneo 2025 rappresenta infatti un’occasione unica per riflettere sulle sfide comuni, per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale e per costruire un futuro di prosperità condivisa per tutti i popoli che vivono sulle rive del Mediterraneo.

Il Premio Penisola Sorrentina, con questo evento inaugurale, si pone come attore chiave in questo processo, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza e di collaborazione per il futuro.