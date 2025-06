Spaccanapoli: D’Ambrosio e Della Rocca trionfano nel cuore di Napoli

La quarantesima seconda edizione della Spaccanapoli, la celebre gara podistica che incrocia il cuore pulsante di Napoli, ha visto trionfare Alessandro D’Ambrosio e Vincenza Della Rocca, due atleti che hanno saputo interpretare al meglio la sfida imposta dal percorso storico e impegnativo. La partenza, come da tradizione, è stata data da Piazza Municipio, e il traguardo è stato raggiunto dopo un percorso di dieci chilometri che ha attraversato i Decumani, testimoni silenziosi di secoli di storia.La vittoria di D’Ambrosio, un atleta con radici profonde nel tessuto urbano napoletano – abitante a due passi da Palazzo San Giacomo, con una vista privilegiata sulla piazza di partenza – è stata frutto di una strategia ponderata. “Conosco ogni pietra di questo percorso”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della familiarità con il terreno di gioco. Il tracciato, infatti, non è una passeggiata: la sua ascesa e discesa, i suoi saliscendi continui, richiedono una gestione accurata delle energie, una capacità di adattamento immediata alle variazioni del fondo. D’Ambrosio, consapevole di ciò, ha optato per una corsa di testa, ma con un ritmo controllato, mantenendosi a lungo in scia a Giuseppe Olimpo, per poi imprimere una accelerazione decisiva negli ultimi chilometri, scavando un divario incolmabile. “Il caldo ha sicuramente reso la prova più complessa, ma l’organizzazione ha saputo rispondere in modo impeccabile, garantendo un supporto fondamentale lungo il percorso.”Vincenza Della Rocca, originaria di Roccapiemonte ma ormai cittadina napoletana da un decennio, ha condotto una gara solitaria, frutto di un’esperienza maturata nel tempo. “Mi sento profondamente legata a questa città,” ha affermato con un sorriso, sottolineando come la Spaccanapoli rappresenti non solo una competizione sportiva, ma anche una celebrazione dell’identità napoletana. “Quest’edizione si distingue per un’atmosfera più coinvolgente, un villaggio festa più colorato e un calore umano palpabile.” La sua strategia, dettata dalla conoscenza del percorso, si è rivelata vincente: “Ho saputo dosare le mie energie, sfruttando al meglio ogni metro percorso.”La Uisp Napoli, con il supporto della società sportiva Stabiaequa Half Marathon, ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione, contribuendo a creare un evento di successo. Federico Calvino, presidente della Uisp Napoli, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “La Spaccanapoli è una corsa nella storia di Napoli, un’occasione unica per valorizzare il patrimonio culturale e sportivo della città. È un evento che si propone di essere un tassello importante nel calendario degli eventi legati al 2026, anno in cui Napoli sarà Capitale europea dello sport, un traguardo che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a lavorare ancora più intensamente per promuovere lo sport e la città nel mondo.” La Spaccanapoli, con la sua atmosfera suggestiva e la sua tradizione consolidata, si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di running e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica nel cuore di Napoli.