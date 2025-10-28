Spedizione Coperta: Scoperta Rete di Spaccio tra Napoli e Caserta

Un’organizzazione criminale transnazionale, operante nell’area metropolitana di Napoli e nell’hinterland di Caserta, ha sfruttato la facciata di una società logistica per distribuire ingenti quantitativi di stupefacenti sul territorio nazionale.

L’articolata indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, ha portato all’arresto di cinque individui, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, contestati in forma aggravata.

Le attività illecite si sono protratte per un periodo di circa diciotto mesi, dal gennaio 2019 al maggio 2020, rivelando un sistema sofisticato e ben organizzato.

Il fulcro dell’operazione ruotava attorno a una società di spedizioni con sede a Giugliano in Campania, strategicamente scelta per la sua capacità di muovere merce in maniera apparentemente legittima.

La società, gestita in maniera fittizia da uno degli indagati, fungeva da copertura per il trasporto di ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana, provenienti principalmente dalla Spagna.

I militari dell’Arma hanno ricostruito un complesso meccanismo che prevedeva l’utilizzo di spedizioni false e la creazione di false documentazioni per aggirare i controlli delle forze dell’ordine.

Lo stupefacente veniva occultato all’interno di imballaggi e merci apparentemente innocue, rendendo difficile la sua individuazione.

L’ingente quantitativo di droga sequestrato durante l’indagine, pari a circa 102 chilogrammi complessivi, testimonia la portata dell’attività criminale.

Elemento particolarmente singolare e indicativo dell’ingegno criminale è stato l’utilizzo di cassettiere acquistate online e poi rivendute come usate sulla rete, una volta adibite a contenitori per lo stupefacente.

Questa pratica, volta a mascherare l’utilizzo e a confondere le tracce, evidenzia la capacità dell’organizzazione di adattarsi e innovare nelle proprie attività illecite.

L’indagine ha permesso di svelare non solo le modalità operative dell’organizzazione, ma anche di ricostruire le dinamiche interne e i ruoli specifici di ciascun membro.

Le informazioni raccolte e le prove acquisite contribuiranno a smantellare l’intera rete criminale e a individuare ulteriori complici, sia in Italia che all’estero.

L’operazione rappresenta un significativo successo nella lotta al traffico di droga e un duro colpo per le organizzazioni criminali che operano nel territorio campano, sottolineando l’importanza di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e le istituzioni giudiziarie.