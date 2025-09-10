Stabia Main Port: Un Viaggio Digitale nel Golfo di Napoli

Stabia Main Port: Un Viaggio Digitale nell’Anima del Golfo di Napoli attraverso l’Arte del Flat DesignCastellammare di Stabia si proietta verso il futuro con un’innovativa campagna di comunicazione digitale, “Itineraries-Flat Design”, un progetto ambizioso ideato da Stabia Main Port per celebrare la ricchezza culturale, paesaggistica e gastronomica del territorio stabiese e dell’intero Golfo di Napoli.

L’iniziativa, curata dall’artista stabiese Catello Ferrigno in collaborazione con la società By Tourist, adotta un linguaggio visivo contemporaneo: il flat design, con le sue forme geometriche semplificate, colori vibranti e un approccio bidimensionale che evoca un senso di immediatezza e modernità.

Stabia Main Port, cuore pulsante dello scalo marittimo e porta d’accesso privilegiata al territorio, intende trascendere la semplice funzione di punto di attracco, aspirando a diventare un vero e proprio vettore di promozione turistica integrata.

L’approccio strategico dell’azienda si fonda sulla consapevolezza che i porti, fin dalle origini, hanno rappresentato i veri motori dello sviluppo urbano e sociale, fucine di scambio culturale e commerciale.

Questa visione si traduce in un impegno concreto per la valorizzazione non solo del porto stesso, ma dell’intera area circostante, un comprensorio che si estende da Sorrento alle aree montane e pedemontane, attraversando l’area vesuviana e raggiungendo le incantevoli isole del Golfo di Napoli.

Giuseppe Di Salvo, presidente di Stabia Main Port, sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un percorso di crescita più ampio, frutto di sinergie consolidate con comitati cittadini, associazioni di categoria, imprenditori locali, forze dell’ordine e istituzioni.

Il recupero e la promozione del centro storico stabiese, unitamente alla riqualificazione delle aree limitrofe al porto, rappresentano priorità strategiche per l’azienda, che si impegna a creare un’offerta turistica diversificata e di alta qualità.

“Itineraries-Flat Design” si propone di raggiungere un pubblico internazionale, attraverso i canali privilegiati dell’industria dello yachting: cantieri navali, fiere del turismo, boat show, agenzie marittime e broker di charter.

L’obiettivo è intercettare l’attenzione di comandanti e passeggeri di megayacht e gigayacht, invitandoli a scoprire la bellezza e l’autenticità del Golfo di Napoli.

La campagna non si limita a presentare immagini evocative; accompagna la suggestione visiva con itinerari turistici esperiti, che spaziano dalle aree archeologiche alle antiche chiese, dalle botteghe artigiane ai ristoranti stellati.

Un percorso enogastronomico ricco di sapori autentici, tra i produttori di biscotti di Castellammare, le osterie tradizionali e le eccellenze della cucina campana.

Dalle degustazioni di pasta e vino tra Gragnano e il Vesuvio, alle escursioni sui sentieri della reggia borbonica di Quisisana e del Monte Faito, fino alle acque cristalline di Capri, a poche miglia nautiche dallo scalo stabiese.

“Itineraries-Flat Design” si configura, dunque, come un invito a un viaggio emozionale, alla scoperta di un territorio ricco di storia, arte, cultura e sapori indimenticabili.