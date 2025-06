Stati Generali della Prevenzione: Nuova Era per la Salute Italiana

Gli Stati Generali della Prevenzione: un Nuovo Imperativo per la Salute Pubblica ItalianaNapoli, 16-17 giugno – In un contesto globale segnato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle malattie croniche non trasmissibili e dalle disuguaglianze socio-sanitarie, si inaugurano gli Stati Generali della Prevenzione, un’iniziativa promossa dal Ministero della Salute e presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo evento fondante rappresenta un’occasione irripetibile per ripensare radicalmente il modello di cura in Italia e per porre la prevenzione al centro delle politiche sanitarie nazionali.La due giorni non si configura come una semplice conferenza, ma come un vero e proprio tavolo di confronto multidisciplinare che coinvolge attori chiave del panorama italiano e internazionale: dirigenti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), enti locali, istituzioni accademiche, società scientifiche, rappresentanti delle professioni sanitarie, associazioni di pazienti e cittadini. La partecipazione di figure di spicco a livello internazionale sottolinea l’importanza di una prospettiva globale per affrontare le sfide della salute pubblica del XXI secolo.Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha chiarito come la prevenzione non sia più un’opzione ausiliaria, ma un pilastro imprescindibile per la sostenibilità del SSN e per garantire una qualità di vita elevata ai cittadini italiani. Questa visione implica un cambio di paradigma: non più un sistema incentrato sulla cura della malattia, ma un modello proattivo, orientato alla promozione della salute e alla riduzione dei fattori di rischio.L’obiettivo primario è la costruzione di strategie di prevenzione efficaci e sostenibili, che vadano oltre la mera informazione. Si tratta di interventi personalizzati, basati sull’evidenza scientifica, che tengano conto delle specificità territoriali e delle disuguaglianze socio-economiche. Questo implica un rafforzamento della medicina di territorio, con un ruolo centrale per i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, che diventano punti di riferimento per la promozione della salute e l’educazione alla prevenzione.Parallelamente ai lavori plenari e alle sessioni tecniche, il “Villaggio della Prevenzione” offrirà al pubblico l’opportunità di partecipare attivamente. Attraverso visite specialistiche gratuite (su prenotazione), screening diagnostici, laboratori interattivi e incontri divulgativi, i cittadini saranno sensibilizzati sull’importanza di adottare stili di vita sani e di sottoporsi a controlli periodici. La Federazione Italiana delle Società Scientifiche (FISS) collabora attivamente per garantire un’offerta formativa di alta qualità.Gli Stati Generali della Prevenzione si prefiggono di innescare un processo di cambiamento profondo, che coinvolga non solo gli operatori sanitari, ma anche le istituzioni, le scuole, le aziende e la società civile nel suo complesso. Si tratta di un investimento strategico per il futuro del Paese, volto a ridurre il carico di malattie croniche, a migliorare la qualità della vita e a garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. L’evento rappresenta un punto di partenza cruciale per una nuova era della salute pubblica italiana, un’era in cui la prevenzione non è più un’attività secondaria, ma il fondamento di un sistema sanitario efficiente, equo e orientato al benessere dei cittadini.