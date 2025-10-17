Strada Celso-Casalvelino: Cilento riscatta il passato, finanziati 3 milioni

Rinascita infrastrutturale e riscatto territoriale: il completamento della Strada Provinciale Celso-Casalvelino segna un punto di svolta per il CilentoUn traguardo di fondamentale importanza per la mobilità e lo sviluppo del Cilento è stato ufficialmente raggiunto: il primo lotto dei lavori di completamento della Strada Provinciale Celso-Casalvelino (ex S.

P.

443) è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 3 milioni di euro, grazie all’intervento della Regione Campania nell’ambito del Programma per la messa in sicurezza e il riamagliamento della rete stradale.

Questo progetto, finanziato con risorse del PR Campania FESR 2021-2027, si inserisce nell’azione 3.2.3 volta ad elevare gli standard di sicurezza e la funzionalità della rete stradale, e rappresenta un investimento strategico per il territorio comunale di Pollica.

L’ottenimento di questo finanziamento conclude un percorso complesso e travagliato, segnato da anni di incompiutezza e da ombre di irregolarità che hanno minato la fiducia nella pubblica amministrazione.

La strada, di competenza provinciale, aveva visto il Comune di Pollica, attraverso l’Unione dei Comuni Velini, assumersi la responsabilità di predisporre il progetto e presentare la richiesta di finanziamento alla Regione Campania, un atto di coraggio e determinazione volto a sbloccare un’opera cruciale per la comunità.

La storia della Strada Celso-Casalvelino è indissolubilmente legata alla vicenda delle cosiddette “Ghost Roads”, le strade fantasma appaltate ma mai realizzate, che hanno rappresentato un simbolo di sprechi e cattiva gestione.

La denuncia di Angelo Vassallo, allora sindaco di Pollica, nel 2009, ha dato il via a un’inchiesta che ha rivelato un dato allarmante: la mancata reperibilità del progetto originario, aggravando la gravità delle irregolarità.

Le sue denunce hanno aperto un capitolo di verità e riscatto che culmina oggi con la realizzazione dell’opera.

Il finanziamento ottenuto segna un momento di profonda significatività, non solo per la comunità cilentana, ma come emblema di un territorio che non si arrende e che riscatta un passato doloroso.

Come affermato dal sindaco Stefano Pisani, questo è un atto di giustizia nei confronti di Angelo Vassallo e una conferma della visione di un’amministrazione orientata al bene comune e alla collaborazione istituzionale.

L’opera rappresenta un varco verso il futuro, un segnale tangibile di rinascita per un’area geografica spesso penalizzata da infrastrutture inadeguate e marginalizzazione.

Il completamento della strada, che collegherà le frazioni di Celso, Galdo e Casal Velino, non è soltanto un miglioramento della viabilità, ma anche un fattore di sviluppo economico e sociale.

L’opera favorirà l’accessibilità ai servizi, la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita, con ricadute positive per il turismo e l’agricoltura locale.

Il progetto si configura quindi come un investimento a 360 gradi per il territorio, coerente con la visione strategica delineata nel Piano Pollica 2050 – Terra Futura, un documento programmatico che pone al centro i valori di memoria, legalità e sostenibilità per costruire un modello di sviluppo territoriale basato sulla fiducia e sulla prospettiva futura.

La realizzazione dell’opera è frutto di una sinergia istituzionale che ha visto il Comune di Pollica collaborare attivamente con la Regione Campania, a testimonianza di un approccio condiviso e responsabile.

La gratitudine espressa verso il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, Luca Cascone, sottolinea l’importanza del sostegno regionale per lo sviluppo dei territori interni.

L’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, improntate alla trasparenza e all’efficienza, segna una nuova fase del progetto, che si prefigge di restituire al Cilento un’infrastruttura moderna e funzionale, simbolo di riscatto e speranza per il futuro.