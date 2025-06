Supernova Festival: Musica, Arte e Relax a Caserta

Caserta si appresta ad accogliere la prima edizione del Supernova Festival, un evento di due giorni che promette di trasformare il suggestivo Parco Maria Carolina in un vibrante crocevia musicale. Immerso nel cuore di un parco secolare di 120 ettari, a breve distanza dalla maestosa Reggia, il festival si configura come un’inedita opportunità di fruizione culturale e di intrattenimento.Il Supernova Festival ambisce a superare la tradizionale dicotomia tra generi, proponendo un caleidoscopio sonoro capace di intercettare un pubblico ampio e diversificato. La programmazione, accuratamente studiata, abbraccia un ventaglio di espressioni musicali, dall’immediatezza indie all’innovazione elettronica, dal pop introspettivo al rock energico, con un occhio di riguardo alla contaminazione tra le diverse discipline.La serata di apertura, il 14 giugno, vedrà alternarsi sul palco artisti come Naska, con la sua scrittura intrisa di malinconia e sperimentazione; Etta, interprete di un pop elegante e sofisticato; e Candizioland, che infiammerà l’atmosfera con un coinvolgente DJ set. La giornata conclusiva, il 15 giugno, sarà dominata dalle performance di Giorgio Poi, maestro nell’arte di creare atmosfere oniriche e malinconiche; Fitness Forever, band capace di fondere elettronica e cantautorato con un tocco di ironia; Altea, con la sua voce eterea e le sue composizioni evocative; Clavdio, artista in costante evoluzione tra elettronica e sperimentazione; Psychè, interprete di un pop ricercato e introspettivo; e Masamasa, con la sua capacità di creare paesaggi sonori unici e coinvolgenti.Il Supernova Festival non si limita ad essere un semplice evento musicale; si propone come un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra artisti di spicco della scena nazionale, accomunati da un approccio originale alla creazione musicale, da una scrittura autentica e da una forte identità sonora che li distingue. Gli organizzatori, Lizard Club Caserta, esprimono grande ottimismo per questa prima edizione, auspicando che il festival possa diventare una “stella nascente”, un punto di riferimento per la cultura musicale del territorio, capace di generare un nuovo e dinamico ordine di cose.Oltre alla ricca programmazione musicale, il festival offrirà un’esperienza immersiva nel verde del Parco Maria Carolina, con un’area food dedicata alla gastronomia di qualità e un’area relax per favorire la socializzazione e il benessere dei partecipanti. Il Supernova Festival si configura quindi come un’occasione irripetibile per vivere due giornate all’insegna della musica, del buon cibo e del relax, in uno scenario unico e suggestivo.