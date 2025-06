Sversamenti abusivi a Torre Annunziata: controlli e sanzioni

Un’azione di controllo mirata, condotta congiuntamente dalla Polizia Municipale e dal personale di Prima Vera, ha portato all’identificazione e alla sanzione di quattro individui responsabili di sversamenti abusivi di rifiuti in diverse aree di Torre Annunziata. L’intervento, concentrato in vie strategiche come San Francesco di Paola, Carlo Poerio, Bottaro e Pastore, ha rivelato un quadro allarmante di comportamenti irresponsabili che minano la vivibilità urbana e la salute pubblica.L’analisi scrupolosa della documentazione rinvenuta all’interno dei sacchetti di rifiuti, ha permesso di rintracciare i responsabili, sanzionati per aver scaricato indiscriminatamente materiale di ogni genere. La composizione dei rifiuti rinvenuti non si limitava alla spazzatura domestica ordinaria, ma includeva anche scarti industriali e residui di lavorazione di prodotti ittici, indicando potenzialmente attività commerciali o artigianali coinvolte in pratiche illegali.”L’abbandono arbitrario di rifiuti rappresenta un’offesa alla dignità della nostra comunità e un’inaccettabile violazione del diritto a un ambiente sano e pulito,” ha dichiarato il Sindaco Corrado Cuccurullo, esprimendo profonda preoccupazione per la persistenza di tali comportamenti. “Questi episodi non solo deturpano il paesaggio urbano, ma alimentano anche rischi sanitari e ambientali, richiedendo un impegno costante e rigoroso.”L’amministrazione comunale ha ribadito la propria determinazione a contrastare questo fenomeno, rafforzando i controlli e applicando sanzioni esemplari nei confronti dei trasgressori. L’azione congiunta con Prima Vera, specializzata nella gestione dei rifiuti, testimonia un approccio integrato per affrontare la questione.Tuttavia, il Sindaco ha sottolineato che l’efficacia di tali misure dipende crucialmente dalla partecipazione attiva e responsabile di ogni cittadino. “La tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa,” ha affermato. “Chiedo a tutti di denunciare comportamenti scorretti, di segnalare situazioni sospette e di adottare pratiche di gestione dei rifiuti corrette e rispettose dell’ambiente. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo costruire una città più pulita, vivibile e sostenibile per le generazioni future. La collaborazione tra amministrazione e cittadini è la chiave per un cambiamento duraturo.”