Tangenziale di Napoli: resilienza per i Campi Flegrei

Protocollo d’intesa per la resilienza infrastrutturale: rafforzare la Tangenziale di Napoli come arteria vitale per i Campi FlegreiUn accordo strategico è stato siglato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delineando un piano di interventi mirati a potenziare la Tangenziale di Napoli, infrastruttura cruciale per la gestione delle emergenze nell’area vulcanica dei Campi Flegrei. L’intesa rappresenta un tassello fondamentale del più ampio Piano di Resilienza Infrastrutturale, volto a garantire la sicurezza e la continuità operativa del territorio in caso di eventi sismici, vulcanici o altre calamità naturali.La cerimonia di firma, alla presenza di figure istituzionali di rilievo come il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha sancito l’impegno congiunto di enti governativi, amministrazioni locali e concessionari autostradali. L’accordo vede la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per i Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, il Direttore Generale per le Autostrade del MIT, Sergio Moschetti, il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e l’Amministratore Delegato della Tangenziale di Napoli, Luigi Massa, testimoniando la natura plurisoggettiva e collaborativa di questa iniziativa.Il protocollo si inserisce nel contesto del Primo Programma di Interventi per la funzionalità delle infrastrutture pubbliche, formalizzato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2025. L’obiettivo primario è il potenziamento della Tangenziale, non solo in termini di capacità di transito ordinario, ma soprattutto come via di fuga essenziale per la popolazione residente nell’area e per il flusso di soccorsi in situazioni di crisi. Gli interventi previsti, finanziati interamente dalla struttura commissariale, comprendono il completamento e la rifunzionalizzazione dello svincolo di via Campana, un nodo cruciale per l’integrazione con la rete stradale locale, e la realizzazione di un nuovo ingresso autostradale in via Cigliano, a Pozzuoli. Queste opere infrastrutturali non si limitano a migliorare la fluidità del traffico, ma configurano un sistema di vie di fuga diversificate e resilienti, capaci di gestire scenari di emergenza complessi.La gestione progettuale, esecutiva e operativa degli interventi è stata affidata a Tangenziale di Napoli S.p.A., società controllata dal Gruppo Autostrade per l’Italia, forte delle sue consolidate competenze nella realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali. Questa scelta mira a garantire l’efficienza e la tempestività dei lavori, sfruttando l’esperienza tecnica e organizzativa della società concessionaria. Il protocollo d’intesa segna un passo significativo verso la costruzione di un territorio più sicuro e resiliente, in grado di affrontare le sfide poste dalla prossimità di un vulcano attivo e garantire la protezione delle comunità locali. L’accordo riflette una visione strategica che pone la prevenzione e la mitigazione del rischio al centro delle politiche di sviluppo infrastrutturale.