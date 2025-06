Tartaruga Marina Salvata a Torre del Greco: Un Segno di Speranza

Nel golfo di Napoli, un episodio di sensibilità ambientale e rapida azione ha catturato l’attenzione della comunità online. Un esemplare di *Caretta caretta*, tartaruga marina protetta, è stato soccorso in prossimità delle acque di Torre del Greco, in un intervento che testimonia l’impegno attivo di chi opera a tutela dell’ecosistema marino.La scoperta è avvenuta durante un’attività di formazione velica, organizzata dal Circolo Nautico locale sotto la guida del presidente Gianluigi Ascione. I tecnici del circolo, impegnati con gli istruttori e i giovani allievi, hanno notato un movimento anomalo in superficie. L’animale, visibilmente sofferente, si dibatteva con difficoltà, rivelando ferite profonde e disturbanti sul carapace. La tempestività della reazione è stata cruciale. Abbandonando temporaneamente l’attività in corso, il team del circolo si è prontamente avvicinato con un gommone, valutando la gravità della situazione. L’esame ravvicinato ha confermato la presenza di lacerazioni significative, probabilmente derivanti da un impatto con un’imbarcazione – una delle principali cause di mortalità per queste specie marine, a causa dell’aumento del traffico nautico e della conseguente frammentazione dell’habitat.La fase di recupero si è rivelata complessa. La tartaruga, disorientata e provata, ha richiesto uno sforzo congiunto per essere sollevata dall’acqua e trasferita a bordo del gommone. L’intervento, silenzioso e professionale, è stato seguito con apprensione da chi era presente, culminando in un applauso di sollievo e speranza. A terra, la tartaruga è stata immediatamente adagiata in un apposito bacino, in attesa del passaggio di esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. La stazione, un istituto di ricerca di fama internazionale, si occuperà di fornire le cure necessarie, con l’obiettivo di stabilizzare l’animale e valutare l’estensione dei danni. Le successive analisi permetteranno di comprendere meglio le cause precise delle lesioni, e di adottare misure preventive per ridurre il rischio di incidenti simili in futuro.Questo episodio sottolinea l’importanza di una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli utenti del mare, e l’urgenza di implementare strategie di coesistenza sostenibile tra attività umane e tutela della biodiversità marina. Il salvataggio della *Caretta caretta* rappresenta un simbolo di speranza e un appello all’azione per la protezione di un tesoro prezioso del nostro patrimonio naturale.