Teatro Minerva a Boscoreale: flash mob per salvarlo!

Un grido d’allarme risuona a Boscoreale: il Teatro Minerva, un pilastro culturale per l’intera area vesuviana, è sull’orlo della scomparsa. Lunedì 23 giugno, alle ore 19:30, Piazza Pace sarà teatro di un flash mob dal titolo eloquente: “No alla chiusura, sì alla cultura!”. Un evento che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un intervento urgente per scongiurare la definitiva cessazione delle attività di una realtà storica e vitale per la comunità.Il direttore artistico, Pino De Caro, con una lettera toccante indirizzata agli abbonati, ha espresso il suo profondo dolore per la situazione, ripercorrendo il lungo e faticoso cammino intrapreso per restituire al teatro il suo antico splendore, un percorso segnato da sacrifici e dedizione. Ora, con amarezza, si assiste alla prospettiva di un epilogo funesto, una perdita irreparabile per il territorio e per le generazioni future. De Caro, con accorata lucidità, denuncia l’assenza di un sostegno istituzionale adeguato, sottolineando come il teatro non abbia mai beneficiato di finanziamenti significativi né dalla Regione Campania né dalla Città Metropolitana di Napoli, a differenza di altre strutture culturali. Il contributo, limitato alla programmazione della rassegna teatrale annuale, proviene unicamente dal Comune di Boscoreale. Questa disparità, in un contesto in cui comuni limitrofi inaugurano nuove strutture dedicate alla musica e all’arte, amplifica il senso di ingiustizia e di abbandono.Il Teatro Minerva, inaugurato nel 1911, ha resistito a due conflitti mondiali e alle feroci rappresaglie naziste, testimoniando con la sua esistenza la resilienza e la passione per la cultura di una comunità. Ristrutturato di recente, con gli affreschi del maestro Casciello che ne abbelliscono gli interni, il teatro rappresenta un vero gioiello architettonico e artistico. Sul suo palco, nel corso degli anni, hanno calcato le scene nomi di eccellenza come Totò e Pupella Maggio, testimoniando il prestigio e il valore di questa istituzione culturale.L’appello alla salvaguardia del teatro non è solo un’iniziativa locale, ma un coro di voci di artisti di rilievo nazionale che hanno condiviso il palco del Minerva. Peppe Barra, Lina Sastri, Massimiliano Gallo, Maurizio Casagrande, Oscar Di Maio, Antonella Morea e Pio Luigi Piscicelli sono solo alcuni dei nomi che si sono uniti alla battaglia per preservare questo patrimonio culturale. La loro testimonianza sottolinea l’importanza del teatro non solo come luogo di spettacolo, ma come fulcro di identità, memoria e sviluppo sociale. La chiusura del Minerva rappresenterebbe non solo la perdita di un teatro, ma la cesura di un legame profondo con la storia e la cultura di un territorio.